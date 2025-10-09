SNS発信で“伝える力”を育む！地方からでも影響力を発揮できる『伝わる写真の撮り方講座』を手話通訳付きで函館開催

sakuraiビジネススクール

3,000人以上の女性起業家を支援してきたSakuraiビジネススクール（学長：桜井希和子）は、2025年10月29日（水）に函館で『伝わる写真の撮り方講座』を開催します。

いまやビジネスの規模や業種を問わず、SNSは欠かせない発信ツールです。地方にいながら全国、さらには世界へ情報を届けることも可能になりました。

とはいえ、一定のスキルが必要なことも事実です。「がんばって投稿しても誰にも見向きされない」「写真が苦手で発信に踏み出せない」という声も少なくありません。

そこで、本講座では、小規模店舗・個人事業者・起業家を中心に、“伝わる”ことと“映え”にフォーカス。SNSユーザーが“手を止める一枚”の考え方・撮り方・撮られ方など、スマホ1台で理論と実践の両面から学べる内容です。

動画全盛の今だからこそ、“伝える力の原点”である写真を通じて、発信の軸を見つめ直す機会として2025年7月にスタートして以来、「SNSでの発信や写真への苦手意識が和らいだ」「発信が楽しくなった」といった声が寄せられるなど、参加者から好評を得ています。

今回の函館開催は、Sakuraiビジネススクール受講生であり、SNS発信で全国の顧客とつながる函館在住の起業家・鈴木三千恵氏が主催。「函館に育ててもらった恩を返したい」と意気込みます。

今回の函館開催を皮切りに、今後は全国展開を予定しており、年内には広島での開催も計画中です。自己表現とPRを両立させ、地域の発信力と経済活性化につなげます。

■講座内容

- SNS発信は写真で決まる- ビジネスはコミュニケーションから生まれる- 世界観・価値観を写真で伝える- 光を味方にする撮影術- 自撮りで親近感を高める- 活動風景は信頼の証明- 感情が動く瞬間を切り取る- 構図を変えれば印象が変わる- 写真1枚で顧客に未来を見せる

■開催概要

● 日時：2025年10月29日（水）10:00～14:30

［申込締切：2025年10月22日（水）］

● 場所：函館アリーナ 会議室A

北海道函館市湯川町一丁目32番2号

● 定員：先着20名

● 参加費：10,000円（昼食付）/8,800円（昼食なし）（通常価格12,000円）

● その他：手話通訳付き

聴覚障害をお持ちの方も安心してご参加いただけます。

● お申込みサイト

▶お申込みはこちら

● 対象となる方

○ 地元の飲食・物販・サロンなどの個人店舗を経営しており、SNSから集客をしたい方

○ SNSを使って起業・副業の活動を広めたい方

○ 写真を撮る・撮られることに苦手意識がある方

○ 聴覚障害をお持ちで起業に興味をお持ちの方

○ ビジネスと自分らしさを両立して発信したい方

■登壇者プロフィール

【講師】

桜井 希和子

Sakuraiビジネススクール学長

起業コンサルタント

横浜市在住。2児の母。

大学卒業後、一部上場大手不動産会社で17年間にわたり勤務。営業成績上位者としてバリバリ働いていたが、長男の「小学校1年の壁」であっさり退職する。

時間を自由にコントロールしながら働くために、カラーセラピスト、フォトグラファーを経てコンサルタントとして起業し、強みとプロモーションを掛け合わせた独自メソッドを確立。「1日で30万円の売上げ」、「1か月で600万円」と記録を次々更新し、安定した収入を得られるようになる。

2025年4月現在、コンサル・セミナーで指導した起業女性の数は延べ3000人、SNSのフォロワーは1万人以上。

大学で「起業女性のリアルな生活」について登壇するなど、女性の働き方を広くサポートする。

【進行役】

鈴木 三千恵

人と繋がり、人を繋ぐ“コネクター”

アラ還起業コンサルタント

函館在住。

保育園、認知症専門病院などを経て、函館市役所にて「函館市専任手話通訳者」として働く。

多くの手話通訳者を育て、教育大学での手話の授業は15年間継続。人の話を聴き、物事を整理することが得意。

聞く、伝えるの専門家としての強みを活かし、起業コンサルタントや、ハイヤーセルフコネクター(R)として現在活動中。

自分のために自分の人生を自由に生きる！をモットーに、アラフィフ、アラカン世代のSNS発信、集客支援を行っています。

運営団体：Sakuraiビジネススクール

住所：神奈川県横浜市

URL：https://gold-step.jp/