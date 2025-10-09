10月10日は「目の愛護デー」メガネのマエストロが「知っておきたい目とメガネの豆知識」をご紹介

株式会社ビジョンメガネビジョンメガネ「目の愛護月間」

全国101店（2024年4月末時点）の眼鏡専門店を運営する（株）ビジョンメガネ（大阪府大阪市、代表取締役社長 安東晃一）は、10月10日の「目の愛護デー」に際し、お客様の「目」と「メガネ」に関する疑問や悩みを解消するため、当社の専門スタッフ「メガネのマエストロ」が厳選した「知っておきたい目とメガネの豆知識」を公式WEBサイト及び公式SNSで公開します。

ビジョンメガネでは、専門知識と高い技術を持つ「メガネのマエストロ」が、お客様一人ひとりの視力やライフスタイルに合わせた最適なメガネ選びをサポートしています。

「老眼はいつから始まる？」「目の紫外線対策はいつまで必要？」「メガネはレンズだけ交換できる？」といった、多くの方が抱える疑問に、メガネのマエストロがクイズ形式でお答えします。

目の愛護デーに、目の健康と、日頃お使いのメガネの状態について考える機会としたい考えです。

知っておきたい目とメガネの豆知識（一部抜粋）

Q1. 「老眼」は一般的に何歳頃から始まると言われているでしょうか？

・A：20代頃

・B：30代頃

・C：40代頃

・D：50代頃

《正解》C：40代頃

解説： 老眼は、加齢に伴って水晶体の弾力性が低下し、ピント調節機能が衰えることが原因で起こります。一般的には40代頃から始まり、45歳前後から自覚症状が出ることが多いとされています。「スマホの文字が見づらい」などの症状を感じていたら、老眼が始まっているかもしれません。

Q2. 一年を通して目の紫外線対策はいつからいつまで対策すれば良いでしょうか？

・A：6月～8月

・B：7月～8月

・C：4月～9月

・D：一年中

《正解》D：一年中

解説： 紫外線は一年中、そして曇りの日でも降り注いでいます。浴びすぎると健康に悪影響を及ぼすことがわかっています。目の場合は、白内障や翼状片などの目の病気、皮膚の場合は、シミやシワなど肌へのダメージや皮膚がんなどの病気への影響も懸念されています。

「メガネのマエストロ」がご紹介！知っておきたい”目とメガネの豆知識”配信企画

●公開日：2025年10月10日（金）

●公開場所：ビジョンメガネ公式WEBサイト

https://www.vision-megane.co.jp/news/detail.php?info_id=207

※10月31日（金）までの期間を「目の愛護月間」とし、公式X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも公開していきます。

■参考情報：ビジョンメガネが提供する無料サービス

ビジョンメガネは、お客様の目の健康をサポートするため、他店にはないユニークな無料サービスを継続して提供しています。

◇無料の視力測定（全17項目）

ビジョンメガネは一人でも多くの人に、自分の生活に合った視力を知り、毎日を快適に過ごして欲しい、そんな想いから視力測定を無料で実施しております。

近視・乱視・遠視の度数、左右の視線のズレ、利き目など全17項目からお客様の眼の状態に合わせてチェックし、「最高の見え方」を提案します。測定時間はおよそ30分、視力測定だけでも受け付けています。

◇眼鏡の分解洗浄・除菌サービス（パーフェクトクリーニング）

眼鏡の全てのネジを外し完全分解してから、超音波洗浄機でホコリや皮脂など、レンズとフレームの隙間、金具の間などご自宅の洗浄では取り除くことが難しい隙間に入った汚れも、隅々までキレイに洗い流します。変色した鼻パッドやレンズを吊っているナイロン糸、古くなったネジやワッシャーを新しいものに交換し、眼鏡を元通りに組み立てます。組み立て後は、イソプロピルアルコールを配合した液体スプレーをメガネ全体に噴霧して除菌、仕上げにレンズが曇らないように専用ジェルクリーナーを塗布します。最後に、眼鏡を正しい位置で掛けられるよう、フィッティング調整まで行う無料サービスです。他社でご購入の眼鏡にも対応しています。

※30分ほどお時間を頂戴しております。

※鼻パッド、パーツは形状により交換出来ないもの、有料になる場合があります。

※眼鏡の素材や状態によって、分解洗浄できない場合があります。

◇中古眼鏡の無料回収と寄贈

お客様の不要になった眼鏡とサングラスを無料で回収し、奉仕団体「ライオンズクラブ国際協会 335複合地区ガバナー協会」を通じて、グローバルサウス（新興国・途上国）で経済的に屈折矯正ができない方々へ寄贈する活動を継続しています。ご提供いただいた方には、眼鏡・補聴器を店頭販売価格から5%割引く特典も付いています。

会社概要

社名 ：株式会社ビジョンメガネ

本社所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階

代表者 ：代表取締役社長 安東晃一

資本金 ：5,000万円

創業 ：1976年10月31日

設立 ：2009年8月10日

従業員数 ：434名（2024年7月末）

事業内容 ：眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

公式URL ：https://www.vision-megane.co.jp/