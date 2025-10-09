株式会社アクティバリューズ

宿泊・観光施設向けAll in One Hospitality Cloud「talkappi（トーカッピ）」を提供する株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区）は、問合せ・受付フォーム「talkappi INQUIRY（トーカッピ インクワイアリー）」に、食物アレルギー対応の情報共有および承認プロセスを効率化する帳票出力機能を2025年10月10日より提供開始します。

本機能により、食物アレルギー対応における情報共有の効率化やチェック漏れ防止を実現し、料飲部門やフロント業務などのオペレーション改善に貢献します。

■開発背景

食物アレルギー対応の承認プロセスを効率化する「回覧枠付き帳票一括出力機能」を提供開始

従来、食物アレルギーに関するゲストヒアリングは、電話・FAX・メールでのやり取り後、紙やExcelで記録・管理し、関係者に伝達する必要があり、多大な手間がかかっていました。「talkappi INQUIRY」では、ヒアリングと記録を自動化でき、多くの宿泊施設で業務効率を大幅に改善しています。

しかし、命に関わる情報は、調理担当や接客担当など複数の部署に正確かつ漏れなく共有する仕組みが求められています。

今回の新機能では、この情報伝達のプロセスをシステム化し、より安全で効率的なオペレーションを実現しています。

■新機能の概要とメリット

◎回覧・署名欄付き帳票の自動出力でスムーズな確認

INQUIRYで収集した食物アレルギー情報をもとに、回答内容と確認・署名欄を1ページに集約した帳票を自動生成します。複数ページにまたがる確認漏れや誤読、紛失リスクを削減し、重要な情報を関係部署で正確かつスムーズに共有できます。

また、印刷後の押印欄貼り付けなどの手作業が不要となり、スタッフの作業負担を軽減しながら情報共有を迅速化します。

◎条件を絞り込んだ一括出力に対応

利用日や回答日などの条件を指定し、該当ゲスト分の帳票をまとめて一括出力でき、施設ごとの業務フローに応じた効率的かつ柔軟な運用を可能にします。

■talkappi INQUIRYについて

帳票出力の利用イメージ ※画像はイメージです

talkappi INQUIRYは、宿泊施設における予約後の追加要望、レンタル備品、食事追加、アレルギー対応、忘れ物など、さまざまな問い合わせやリクエストの受付に活用されているフォームサービスです。詳細はこちらよりご覧ください。

https://talkappi.com/inquiry

■今後の展開

第一弾として、食物アレルギーのヒアリングフォームに対応していますが、今後は宴会・団体予約、客室設備・備品の貸出など、さまざまな手配業務シーンへの拡張を予定しております。

さらに、帳票出力に加え、システム上で承認プロセスを自動的に回せるワークフロー機能の提供も計画しており、宿泊施設の運営DXをさらに加速させます。

※本機能は、talkappi INQUIRYをご利用中の宿泊施設様に対し、追加費用なしで提供いたします。

■ talkappiについて

資料請求・お問い合わせ :https://s.talkappi.com/5wevkmzaj

宿泊・観光業界に特化したAll in One Hospitality Cloud「talkappi（トーカッピ）」は、宿泊施設や観光事業者向けに、問い合わせ対応・情報案内・会員管理・予約・決済など、ゲスト応対と施設運営に必要な機能をオールインワンで提供するクラウドサービスです。 現在、日本国内の代表的なホテル・旅館をはじめ、1,800以上の宿泊施設および北海道・沖縄県・奈良市・草津温泉などの自治体・観光協会・DMOに導入され、全国各地で観光・宿泊DXを支えております。

talkappi 提供サービス一覧

【提供サービス一覧】

- CHATBOT 多言語AIチャットボット- INQUIRY 問合せ・受付フォーム- PAGE 多言語WEBページ作成ツール- BOOK 宿泊施設向け予約エンジン*- ORDER 付帯サービスの予約・手配システム- PAY 観光特化の決済サービス*- TICKET デジタルチケット*- MEMBER 宿泊・観光特化の会員システム- SURVEY アンケートツール- NEWSLETTER メール配信ツール- ENGAGE 顧客エンゲージメントシステム*

* 開発中・一部機能開発中

▶︎ 公式サイト：https://talkappi.com

【会社概要】

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,645万円（資本準備金を含む）

URL：https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アクティバリューズ

info@activalues.com

担当：西田（営業）、李（広報）