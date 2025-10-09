ゴルフスクール「Chicken Golf（チキンゴルフ）」は「GORURUN6周年記念ゴルフコンペ」に協賛しました

株式会社クリアパーソナルゴルフレッスン「Chicken Golf（チキンゴルフ）」を展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区 代表取締役：勝沼潤）は、自社のイメージキャラクターを務めるタレントの山内鈴蘭さんがプロデュースするゴルフブランド「GORURUN」の6周年記念ゴルフコンペに協賛いたしました。

9/19(金)に開催されたGORURUN6周年記念ゴルフコンペは、プロゴルファーの中井学さんやドラコンプロの松本一誠さんも参加され、大盛況となりました。

毎年恒例の「山内鈴蘭とのニアピンならぬニアラン対決」も今年はさらにヒートアップ！見ているだけでもその熱気が伝わる、楽しいひとときとなりました。

弊社からは「るか&こうきの楽しくなければゴルフじゃない!(https://www.youtube.com/@Ruka-Kouki_Golf)」の増田瑠花が参加させていただきました。

天候にも恵まれ、ゴルフには最高のコンディションの中、GORURUNの6周年を祝うだけでなく、ゴルフを通じた新たな繋がりやコミュニティの広がりを実感できる、本当に素晴らしい一日となりました。

今回のGORURUN6周年記念ゴルフコンペの様子は、山内鈴蘭さんのYouTubeチャンネルにて公開予定とのことです。ぜひご覧になって、当日の雰囲気を味わってください。

■チキンゴルフについて

「楽しむことに重点をおいた初心者に優しいゴルフレッスン！」

チキンゴルフは「楽しく続けられること」をコンセプトに2021年に設立。

現在全国に34店舗展開中であり、今後も店舗を拡大していきます。

ゴルフを楽しみたいと思う全ての方をチキンゴルフが全力でサポートいたします。

お客様ひとりひとりのお悩みに寄り添い、楽しめる指導＆パーソナルレッスンで、安定した技術を着実に身に付けることが出来ます！

技術はあるのに、コースだと実力が出せないという方もご相談ください。

身に付けた技術を発揮できるコツなども指導させて頂きます。

■フランチャイズオーナー募集

インドアゴルフスクールとして全国展開しているChicken Golf フランチャイズは、資金調達のお手伝い、物件選定、集客・広告運用や運営支援、人材採用サポートなど、手厚いサポート体制を整えておりますので、店舗運営が初めての方にも安心してご加盟いただけます。

当社には、2年間で100店舗以上展開したメンズ脱毛店など、複数のグループ事業での高い成功実績や、ノウハウが蓄積されています。

経営とWebマーケティングのプロ集団が、FCオーナー様の運営を手厚くサポートいたします。

既存のゴルフユーザーだけでなく潜在顧客の取り込みなど、Web戦略や広告等を駆使してFCオーナー様を成功に導きます。

チキンゴルフの成長とともに、あなたもフランチャイズオーナーとして成功を目指しませんか？

※加盟には審査がございます。

■会社概要

会社名 ：株式会社クリア

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役：勝沼 潤

設立 ：2013年10月

HP ：https://chicken-golf.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chickengolf_official/

事業内容 ：パーソナルトレーニングジム「チキンジム」の運営

パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」の運営

お客様からのお問い合わせ先

TEL：0120-186-282