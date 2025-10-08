「ゴッドクリーナー」導入10周年を迎えました｜浜松の「おくすりのまるはち」、地域の健康を支えるデトックス体験

有限会社まるはち薬局

浜松市で漢方相談・体質改善を行う「おくすりのまるはち」（所在地：浜松市中央区、代表：藪公靖）は、足湯スタイルのデトックス機器「ゴッドクリーナー」を2015年の夏頃に導入し、2025年の夏で10周年を迎えました。10年にわたり地域の皆さまに親しまれ、継続的にご利用いただいていることを記念し、今年度より毎月「ゴッドクリーナーウィーク」を開催しています。

「おくすりのまるはち」は、漢方相談を通じて内側からの体質改善をサポートする一方、ゴッドクリーナーによる外側からのデトックスケアを提供してまいりました。

導入以来10年、多くの方にご利用いただき、何となく不調が続く方などの幅広い健康のニーズに応えてきました。

ゴッドクリーナーの特徴

・足を浸すだけでリラックスできる簡単ケア

・目に見える形で確認できるユニークな体験

・体にやさしく、気軽に続けやすい

・全国のクリニック・歯医者・薬局でも導入実績多数

利用案内

所要時間：約30分

料金：5,500円（税込）［2025年10月時点］

ご予約：お電話またはLINE公式アカウントで受付中

カーテンで仕切られた半個室で人目を気にせずに受けていただけます。

ゴッドクリーナーブース

店舗情報

店舗名：おくすりのまるはち

所在地：浜松市中央区三和町789

代表者：藪 公靖

電話番号：053-469-9308

公式サイト：https://maruhachi.site/