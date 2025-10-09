ジョンソンホームズ発、″暮らし視点″の結婚相談所「AUNO(アウノ)」スタート─札幌での婚活支援を強化

ヤマチユナイテッド

住宅・インテリア・飲食など、ライフスタイルに関わる幅広い事業を展開してきた 株式会社ジョンソンホームズ（札幌市） は、このたび地域密着型の結婚相談所 「AUNO（アウノ）」 を新たにスタートしました。

AUNOは「条件」だけでなく「結婚後の暮らしの相性」を重視し、“暮らしづくり”を大切にしてきたジョンソンホームズならではの婚活支援を札幌で提供します。

AUNO 公式WEBサイト https://auno-marriage.jp/

■本サービスの背景と目的

時代の婚活ニーズに応える、信頼性ある婚活支援

現代社会では「結婚したいのに結婚に至れない」人が増える一方、18歳～34歳の結婚意向は依然として8割以上と高い水準を保っています。

札幌を含む北海道でも未婚割合は依然として高く（男性31.9％・女性23.5％、令和2年国勢調査）、さらに出生率も 1.06（2023年） と全国平均を下回り、少子化の進行が顕著です。

マッチングアプリの普及により出会いの機会は広がったものの、近年は「マチアプ疲れ」と呼ばれる現象が目立ち、効率的で信頼性のある婚活支援が求められるようになりました。

さらに「タイパ」を重視する若年層では、効率的な出会いを志向する傾向が強まっており、実際、2018年比で20代の結婚相談所の登録者数が200％超に増加したエリアが大半を占めます。（※出典：IBJ「2024年度版 成婚白書」）

こうした背景を受けて、AUNOは札幌発の企業が手がける結婚相談所として、安心と信頼を大切にした婚活支援を展開します。

暮らしの相性を重視し、結婚後までを見据えたサポート

AUNOは、年齢や年収などの条件だけでなく、一緒に過ごす日々が心地よいかどうかの 「結婚後の暮らし」に直結する価値観を重視したマッチングを提案します。さらに、会員はジョンソンホームズが運営するインテリアショップや飲食店を優待利用できるため、出会いから結婚、その後の暮らしまでを一貫して支援できるのが特徴です。

多くの人々のライフスタイルを支えてきた確かな基盤があるからこそ、カフェやイベント、インテリアや暮らしに触れる空間で、自然に価値観をすり合わせながら進められる婚活を実現します。

■AUNOのサービスの特徴

１.会員数・成婚数・お見合い数 No.1*

東証プライム上場企業の業界最大手である IBJの加盟の相談所です。

大勢の中からお相手探しができるため成婚のチャンスが広がります。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数/お見合い数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査)

※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

２.IBJ 公式アプリ×専任カウンセラーで安心サポート

スマホアプリでいつでも検索・お見合いの申込みOK。 また、専任のカウンセラーがお見合い日程の調整もサポート。アプリの手軽さと、人が伴走する安心感を両立した仕組みで、初めての方でもスムーズに活動を始められます。

３.AI マッチング機能

趣味や嗜好、活動履歴、 顔の好みをAIが分析。 過去の成婚データをもとに、 条件検索だけでは見つからない相性の良いお相手をご紹介。

４.自然体で話せる 「暮らし」空間での出会い

婚活パーティーやお見合いは、堅苦しくなりがち。そこでAUNOでは、カフェやインテリア空間など、リラックスして話せるイベントも開催。落ち着いた雰囲気の中で気軽に会話ができ、初対面でも自然に打ち解けやすい環境をご用意しています。

５.会員特典

ジョンソンホームズ運営の各インテリアショップ・飲食店 10%OFF「暮らし」を楽しむお出かけやデートが、 ちょっと身近に。

■イベント情報

AUNOでは、サービススタートに合わせた婚活パーティーを今後開催していきます。

当社が運営する おしゃれなカフェ「JOHNSON'S TEA LOUNGE」。リラックスした雰囲気の中で、自然な出会いを楽しんでいただけます。

会員以外の方が参加可能ですので、お気軽にご参加ください。

- 10月17日（金） 19:30～ 対象：25～35歳- 10月24日（金） 19:30～ 対象：22～32歳- 10月31日（金） 19:30～ 対象：30～42歳

参加費：男性 \3,000 ／ 女性 \1,000

会場：JOHNSON'S TEA LOUNGE

（札幌市中央区南1西6丁目4-1 The JOHNSON STORE 2F）

イベント内容は変更になる場合があります。

詳しくはこちら(https://auno-marriage.jp/posts/XhX-nW70)

■AUNOに関する一般のお客様からのお問合せ先

AUNO 公式WEBサイト https://auno-marriage.jp/