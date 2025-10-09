女性起業家支援の第一人者・三根早苗氏登壇｜TPSが補助金活用セミナーを開催

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

2025年10月1日、TPS（チームビジネスプロフェッショナル養成スクール）主催の学習セミナー「補助金を活用してステップアップの鍵」が開催されました。本セミナーは、TPSメンバーがクライアントの事業支援を行う際に必要な「経営・補助金の理解」を深めることを目的に企画されたものです。

講師には、女性起業家支援の第一人者であり「わくらく」代表の三根早苗氏を迎え、補助金制度の基礎から実際の活用事例、そして「事業計画を見直すきっかけとしての補助金活用」までを実践的に解説しました。

【開催背景と目的】

メンバー自身が補助金制度を理解し、事業計画や資金調達の視点を持つことで、クライアントにより的確な提案ができるようになります。その力を磨き、実務に直結する学びを得る場として、本セミナーが開催されました。

【補助金を活用した事業成長の実例と学び】

本セミナーでは、補助金制度の基礎から実際の活用事例までを幅広く解説しました。

三根氏は講演の中で、「事業計画をつくるのを、つい後回しにしてしまう人が多い」と指摘。

そのうえで、「補助金の本当の価値は“お金をもらうこと”ではなく、事業計画を立てるタイミングを得られることにある」と語りました。

「締切があるからこそ、将来を真剣に考えられる」と、実体験を交えながら、自身が毎年補助金を申請している理由を紹介。受講者からは多くの共感が寄せられました。

TPS主宰の土岐あい氏からは、「クライアントが補助金を活用することで、TPSメンバーがより多くの仕事を受けられる」との実務的な視点も共有されました。

具体的な補助金活用事例

リサイクルショップ：補助金で店舗外観と一部内装を改装し、地域認知度が向上。新たな相談顧客が増加。

エステサロン：脱毛器導入により業務を分業化。オーナーは経営や企画に集中でき、収益性が向上。

講義後の質疑応答では、補助金計画書の書き方や申請後の運用方法など実践的な質問が相次ぎ、参加者の関心の高さがうかがえました。

【講師プロフィール】

三根 早苗 氏

女性起業家ネットワーク「わくらく」代表

有限会社パワーエンハンスメント 代表取締役社長

近畿経済産業局 女性起業家応援プロジェクトサポーター・メンター

関西ベンチャー学会 副会長（2013～2015）

京都大学大学院 工学研究科修了後、化学メーカー勤務を経て独立。経営知識の不足に悩んだ自身の経験をもとに、2004年「わくらく」を設立。以降、事業計画書作成やマーケティング支援を通じて、1,500人以上の女性起業家を支援してきました。

受賞歴

創業機運醸成賞（2019年・中小企業庁）

活躍する女性リーダー賞（2024年・大阪商工会議所）

【今後の展開】

TPSでは、補助金活用をはじめ、フリーランスや副業で強みを活かすためのセミナーを継続的に開催しています。

今回のようなセミナーは、TPSメンバー限定で実施される専門プログラムとして位置づけられており、メンバーが実務に直結する知識や視点を深める機会となっています。

一方で、TPSに未加入の方に向けても、在宅ワークの実践力を体系的に学べるオンライン勉強会を用意しています。特に「在宅ワーク勉強会」では、案件の獲得方法や継続的に収入を生み出すスキルをオンラインで学ぶことができます。

TPSでは今後も、メンバー向けセミナーと外部向けの勉強会を両輪で展開し、実践的な知識と選択肢を広げる学びの場を継続して提供していきます。

【TPS（チームビジネスプロフェッショナル養成スクール）について】

TPS（チームビジネスプロフェッショナル養成スクール）は、「得意なこと・好きなことで望む収入を得る」をコンセプトに、あなたの得意を活かして、フリーランスで月収100万円、副業でプラス10万円、SNSなし・発信なしで強みを活かして仕事を獲得する超実践型スクールです。

いわゆる自分ビジネスの起業ではなく、起業家さんの裏方をサポートする仕事の仕方を学ぶことができます。

【主催者プロフィール】

土岐 あい

経営者歴22年。500件のWEB制作、SNS投稿代行、PR、出版プロモーション、1000人規模のイベント主催、スクール運営など、様々な形で経営者・起業家をサポート。

チームビジネスプロフェッショナル養成スクール【TPS】主宰。

1979年千葉県生まれ。大学在学中からITベンチャーに入社。HTML,Photoshop,Illusutrator,CGI,VRMLなど、WEBの専門家を育てるスクールでインストラクターとして勤務。その後同社にて、官公庁や大手上場企業、学校法人などのWEBサイト制作及び運営を行う。

現在は起業家、法人のプロデュース業を行うかたわら、TPS(チームビジネスプロフェッショナル養成スクール)を開校。SNSサポートビジネスで収入をあげる副業・フリーランサーを創出している。著書に「確実に月10万稼げる『令和の内職』SNSサポート副業」(大和出版)。

プライベートはバツイチ再婚2児の母。好きなものは漫画とゴルフと猫。

【お問い合わせ】

チームビジネスプロフェッショナル養成スクール（TPS）

主宰：土岐あい

