ウルトラランナー・いいのわたる選手の「世界五大陸走破」の挑戦。第3章【オーストラリア大陸編】の走行距離が3,000kmを突破！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手は、2023年6月7日から世界5大陸の端から端まで自分の足だけで走る大冒険『Trans Atlas Running』（以下、TAR）に挑戦しています。5大陸を走り終えた際の総走行距離は、およそ60,000km（地球1周半分）です。
現在は3つ目の大陸となるオーストラリアを走行中のいいの選手。2025年10月6日にオーストラリア大陸での走行距離が3,000kmを突破しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331374&id=bodyimage1】
南オーストラリア州最大の都市アデレードに到着。西海岸最大の都市パースをスタートして以来、都市に入るのは約2カ月ぶりでした。
にぎやかな街中の雰囲気を楽しんだいいの選手。日本食を扱う飲食店では、久しぶりに日本料理を堪能しました。そのほか、「世界の美しい図書館トップ20」に選出された南オーストラリア州立図書館や動物園、SNSで誘っていただいたビール工場などにも足を運び、心身をリフレッシュさせてシドニーに向かう英気を養いました。
オーストラリアは世界でも突出して人口密度が低い国で、これまでの道のりでは、宿泊施設を探すことすら難しい無人の荒野が続いていました。
だからといって、この旅が孤独なわけではありません。SNSで声をかけたところ、地元のランナーや現地在住の日本人が会いに来てくれました。瞬時につながれるSNSのよさが旅に活かされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331374&id=bodyimage2】
いいの選手の日常を垣間見ることのできるSNSはこちら。
オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/wataruiino_official/
オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/wataruiino.official
オフィシャルX https://x.com/wataruiino_tar
オフィシャルTikTok https://www.tiktok.com/@iinowataru
YouTubeチャンネル Wataru Iino Smile Running Channel https://www.youtube.com/channel/UCGH1fKzgFMFm-XyXvmp-3Vg
Voicy「いいのわたるの五大陸珍道中ラジオ」 https://voicy.jp/channel/820941
Trans Atlas Running ウェブサイト https://tabirun.run/world
＜ルーセントのサポート＞
ルーセントはいいのわたる選手に下記のサポートを行なっています。
・チャレンジ用物品の提供
挑戦に必要な携帯品（食料やランニング用備品、補給食、トレッキングポール等）を日本で用意し、アメリカ滞在中のいいのわたる選手にお届けしました。
・手続きや書類の準備で協力
越境時に必要な書類の用意やサポートカーの輸送手続き、保険の手続き、サポートカーのドライバーの手配、現地企業の調査や連絡などを行いました。
・クラウドファンディングの運営
プロジェクトの活動資金を獲得するため、クラウドファンディングを実施いたしました。クラウドファンディングは各ステージで実施しています。また、クラウドファンディングで作成したグッズを特設サイトで販売し、クラウドファンディングを開催していない時期にもいいの選手の活動資金集めを行なっています。
ECサイト「LUC＋BASE shop」
https://luctus.base.shop/
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
軽量で汗抜けがよい「超軽量カットソー」、背面がメッシュの「メッシュカットソー」の2種を提供しています。肌に張り付かず、すぐに水分が乾く仕様なので、長時間走るレースでも選手のパフォーマンスを落とすことがありません。
現在は3つ目の大陸となるオーストラリアを走行中のいいの選手。2025年10月6日にオーストラリア大陸での走行距離が3,000kmを突破しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331374&id=bodyimage1】
南オーストラリア州最大の都市アデレードに到着。西海岸最大の都市パースをスタートして以来、都市に入るのは約2カ月ぶりでした。
にぎやかな街中の雰囲気を楽しんだいいの選手。日本食を扱う飲食店では、久しぶりに日本料理を堪能しました。そのほか、「世界の美しい図書館トップ20」に選出された南オーストラリア州立図書館や動物園、SNSで誘っていただいたビール工場などにも足を運び、心身をリフレッシュさせてシドニーに向かう英気を養いました。
オーストラリアは世界でも突出して人口密度が低い国で、これまでの道のりでは、宿泊施設を探すことすら難しい無人の荒野が続いていました。
だからといって、この旅が孤独なわけではありません。SNSで声をかけたところ、地元のランナーや現地在住の日本人が会いに来てくれました。瞬時につながれるSNSのよさが旅に活かされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331374&id=bodyimage2】
いいの選手の日常を垣間見ることのできるSNSはこちら。
オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/wataruiino_official/
オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/wataruiino.official
オフィシャルX https://x.com/wataruiino_tar
オフィシャルTikTok https://www.tiktok.com/@iinowataru
YouTubeチャンネル Wataru Iino Smile Running Channel https://www.youtube.com/channel/UCGH1fKzgFMFm-XyXvmp-3Vg
Voicy「いいのわたるの五大陸珍道中ラジオ」 https://voicy.jp/channel/820941
Trans Atlas Running ウェブサイト https://tabirun.run/world
＜ルーセントのサポート＞
ルーセントはいいのわたる選手に下記のサポートを行なっています。
・チャレンジ用物品の提供
挑戦に必要な携帯品（食料やランニング用備品、補給食、トレッキングポール等）を日本で用意し、アメリカ滞在中のいいのわたる選手にお届けしました。
・手続きや書類の準備で協力
越境時に必要な書類の用意やサポートカーの輸送手続き、保険の手続き、サポートカーのドライバーの手配、現地企業の調査や連絡などを行いました。
・クラウドファンディングの運営
プロジェクトの活動資金を獲得するため、クラウドファンディングを実施いたしました。クラウドファンディングは各ステージで実施しています。また、クラウドファンディングで作成したグッズを特設サイトで販売し、クラウドファンディングを開催していない時期にもいいの選手の活動資金集めを行なっています。
ECサイト「LUC＋BASE shop」
https://luctus.base.shop/
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
軽量で汗抜けがよい「超軽量カットソー」、背面がメッシュの「メッシュカットソー」の2種を提供しています。肌に張り付かず、すぐに水分が乾く仕様なので、長時間走るレースでも選手のパフォーマンスを落とすことがありません。