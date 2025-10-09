” 中小企業の人材不足に光！50歳以上のミドルシニア活躍推進へ” NBC× 東京都プラチナ・キャリアセンター 特別勉強会を開催
2025年10月7日（火）、一般社団法人東京ニュービジネス協議会（東京NBC、所在地：東京都港区赤坂、会長：青木 正之）女性経営者委員会は、東京都が運営する「プラチナ・キャリアセンター」との共催による特別勉強会を開催しました。
本勉強会は、6月にNBCが東京都へ提出した政策提言の中で「中小企業と専門人材のマッチング支援の強化」「大企業と中小企業間の人材流動の促進」を提起したところ、東京都より、ミドルシニア層の活躍支援拠点であるプラチナ・キャリアセンターの取り組みについてご紹介いただいたことから実現しました。
当日は、プラチナ・キャリアセンター所長山田直代氏より、50歳以上の経験豊富な人材が副業・兼業・業務委託など中小企業で活躍する仕組みや、同センターでの支援内容の説明が行われ、参加した経営者たちは「即戦力人材を獲得できる新たな可能性」に高い関心を示しました。
質疑応答では「どのような業種・職種の人材が登録しているのか」「中小企業としてどう受け入れ体制を整えるべきか」といった具体的なセンター活用につながる質問が多く寄せられました。
参加者からは、人材に課題を持つNBC会員企業とプラチナ・キャリアセンターに登録をする副業・兼業を望む会員とのマッチングイベントのアイデアがいくつも出され、「中小企業と専門人材のマッチング」という課題解決に向けた具体的な連携の可能性について意見が交わされました。
東京NBCは、今後も東京都との官民連携を通じてプラチナ・キャリアセンターとの協力関係を深め、会員企業と人材をつなぐ新たなマッチングの機会づくりに取り組んでまいります。
＜プラチナ・キャリアセンター概要＞
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー20階
公式サイト：https://pcc-tokyo.org/
開館時間：平日9:00～20:00／土曜日9:00～17:00
（※日・祝、年末年始［12/29～1/3］及び保守等に要する日を除く。）
＜本件についてのお問い合わせ＞
東京ニュービジネス協議会 内川 富田 小澤
03-3584-6080 mail@nbc-world.or.jp
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
