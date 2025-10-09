弥彦村でカレーのグルメイベント！新潟県産米が食べ放題！ 『カレーは飲み物の陣 2025 in 弥彦』を10/18（土）・19（日）＠弥彦村ヤホールで開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331328&id=bodyimage1】
おいしーいカレーと共に炊き立て新潟県産米が食べ放題！
この度、12種類ものカレーを楽しめ、炊き立て新潟県産米が食べ放題のグルメイベント『カレーは飲み物の陣 2025 in 弥彦』を10/18（土）・19（日）＠弥彦村ヤホールで開催致します！
19日のゲストに、なんと ”石塚英彦” が登場！さらにカレーを盛り上げる！
『カレーは飲み物の陣 2025 in 弥彦 』は、カレーをテーマに県内より厳選されたカレーを扱うお店の出店・販売を行う大型グルメイベントです。
12種類ものカレーを楽しみながら、さらにカレーを引き立てる、炊き立て新潟県産米が食べ放題という大盤振る舞い！
また、スペシャルゲストにグルメ系タレントを代表する有名タレント ”石塚英彦” が登場！（19日）、その他、オリジナルナンや福神漬け&らっきょう漬けブース、お子様カレーなど、とことんカレーにこだわったコンテンツが盛り沢山とお子様に大人気の縁日コーナーや地元物産・PRブース、No.1を決めるカレー投票など、ご家族やお友達同士で気軽にお楽しみ頂けるイベントとなっております！
『カレーは飲み物の陣 2025 in 弥彦』
■会場：ヤホール
■住所：新潟県弥彦村大字弥彦971-5
■日程：2025年10月18日（土）・19（日）
■時間：9:30-17:30
※10/19（日）の最終日は17:00迄
※入場無料
※フード現金制（一部PayPay利用可）
★お得な前売りチケット発売中！
・1,300円（税込） カレールウチケット3枚、新潟県産米食べ放題リストバンド付
・1,900円（税込） カレールウチケット5枚、新潟県産米食べ放題リストバンド付
※前売りチケットご購入は、こちら↓
https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2535492&rlsCd=001&lotRlsCd=
（チケットぴあ Pコード：995735）
■当日券
・1,500円（税込） カレールウチケット3枚、新潟県産米食べ放題リストバンド付
・2,000円（税込） カレールウチケット5枚、新潟県産米食べ放題リストバンド付
・400円（税込）カレールウチケット1枚、上記購入したおかわり限定チケット
■公式サイト： https://ngt-curry.com/
■主催：カレーは飲み物の陣 共同事業体
■共催：一般社団法人 弥彦観光協会
■お問合せ：株式会社ライブポート
TEL:025-278-7922 （平日9:00～18:00）
配信元企業：株式会社ライブポート
