QuestexのIHIF Asia、アジア太平洋地域ホテル市場に2,800億ドルの資本が流入、過去最高の取引実績を達成





2024年のイベントで成立した大型買収案件が、同会議が主要な投資プラットフォームとしての役割を果たしていることを改めて示す

香港、2025年10月9日 /PRNewswire/ -- QuestexのIHIF Asiaは、3日間にわたる集中的な取引交渉と戦略的議論を経て、アジア太平洋地域を代表するホテル投資フォーラムとしての地位を確固たるものにしました。本イベントには33か国から520名のシニア代表者が参加し、参加者の40％を占める投資家のAUMは2,800億ドルに達しました。これは2024年イベント時の2,100億ドルから33％の増加です。



IHIF Asia 2025



Seibu Prince HotelsによるAce Hotel Group買収はブティック・ホテル業界の構造を変えた画期的な取引ですが、そのきっかけがIHIF Asia 2024での会合にあった事実が明らかになりました。これにより、本会議が取引の拠点として大きな役割を果たしていることが裏付けられています。これは、業界の統合と成長を推進する変革的な取引を促進する本フォーラムの独自の能力を示しています。

多様な資金源が市場の成熟を示す

本イベントの特筆すべき点は、中国・日本の投資家参加が大幅に増加したこと、そしてホスピタリティ業界が機関投資家にとって進化する魅力を持つことを示す新たな資金源の出現でした。Blackstone、BlackRock、Brookfield、Bain Capital、Fortress Groupなどのプライベート・エクイティ企業に加え、Goldman Sachsなどの投資銀行も参加し、この資産クラスの高度化が進んでいることを示しました。

ファミリー・オフィスや多国間/二国間機関の参加増加は、従来のホテル特化型ファンドを超えた投資家基盤の拡大を反映しています。

Delonix、Huamao、JinJiang、SSAW Group、Funyard Hotels & Resorts、China Travel Groupなどの中国の投資グループは拡大した代表団で強い存在感を示しました。また、日本側も地域機会を求める対内資本と国内市場拡大を目指す対外資本の両方を代表する機関が参加し、過去最高水準の参加者数を記録しました。日本からのこの双方向の資本流動は、アジア太平洋地域全体におけるホスピタリティ投資の目的地市場と供給源市場の両方として、日本の役割が進化していることを示しています。

日本の不動産開発業者（Mitsubishi、Indochina Kajima、Takenaka Corporation、Mitsui）は、ホスピタリティと不動産投資戦略の融合を強調する代表団を率いて参加しました。

主要投資機会が戦略的意思決定を牽引

フォーラムの戦略セッションでは、地域全体の資本配分決定に影響を与える実践的な市場知見が提供されました。香港、シンガポール、東京、シドニーなどの成熟市場におけるゲートウェイ都市のトロフィー物件が投資家の関心を独占し、運営面での成長機会に焦点が当てられました。

東南アジアとインドの新興市場が主要な拡大対象として浮上する一方、テクノロジーを活用したホスピタリティ分野は、測定可能なAI統合と自動化の収益性を通じて注目を集めました。市場参入とリスク軽減のため、欧米のオペレーターとアジア資本によるクロスボーダー提携構造が注目され、第三者オペレーターが米国・欧州市場のベスト・プラクティスを導入しました。

ブランド付き住宅の進化が顕著で、多様なアジア市場でハイブリッド・モデルが好まれる構造として台頭し、新たな収益源と開発サイクルの経済性向上をもたらしました。

IHIF Asia Digitalではメイン・ステージ・セッションを開催し、イベントのリーチをホスピタリティ投資コミュニティ全体に拡大します。詳細については、こちらをご覧ください。

