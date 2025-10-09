BE-PAL最新号の特別付録は、車中泊や出張で使える ゴルゴ13×BE-PAL『最強寝眼鏡　ゴルゴアイマスク』です！

株式会社小学館

BE-PAL11月号の特別付録は『最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク』。

超A級スナイパーであるゴルゴの眼光鋭い目が描かれた、最強のアイマスク。肌触りがよいピーチスキン素材で、裏面はシンプルな黒のリバーシブル。これならほかの人に邪魔されることなく安眠できます！

サイズは約縦9×横21cm、ヒモの長さ35cm。

見た目と違い、ふわふわ素材で目元を優しくカバーしてくれる。収納ポーチ付きで持ち運び便利。

リバーシブルタイプなので、人目が気になる場所ではこちらを。

お気に入りの場所でチェアリングしながらお昼寝を。

キャンプで朝までゆっくり寝たいときにも便利です。

まっ赤な収納ポーチは約縦14×横12cm。

鞄はもちろん、ポケットにも入るサイズなのでどこにでも持って行けます！

車で仮眠を取るときや、新幹線や飛行機移動のときに。

これなら誰にも邪魔されることはないはず！

みんなでデューク東郷ごっこをしても楽しいですよ～！

自分のアイコンとして使うとインパクト大！

LINEやInstagram用にぜひ！

※付録の紹介動画

https://youtu.be/QAP7jm8MbeE

※付録の記事。

https://www.bepal.net/archives/599364

※電子版には付録は同梱されません。

https://www.bepal.net/magazine

(C)さいとう・たかお／さいとう・プロダクション

さらに、今号の大特集は「鉄道キャンプへGO！」。秋の自然を満喫しに、駅チカキャンプに行ってみませんか？ 駅から歩いて15分以内のキャンプ場を厳選紹介。旅情とキャンプの両方を楽しみつつ、帰りに地酒やクラフトビールを味わえるのは最高に幸せですよ！

**********************************

『BE-PAL』11月号

2025年10月9日（木）発売

特別価格1,450円（税込）

小学館

*********************************

※本誌紹介記事。

https://www.bepal.net/archives/599363

■大特集

ソロキャンはもちろん、グルキャンにも最高！

駅から歩いて15分！

鉄道キャンプへGO！

PART 1 都会から電車で2時間 都市近郊の鉄キャンへ行こう

COLUM 達人の私物、拝見！ 鉄道キャンプのおすすめギア

PART 2 旅情とアクティビティーを満喫！ ローカル鉄道の駅前キャンプ

CATALOG ほんとうに気持ちいいキャンプ場 大都市近郊編＆ローカル鉄道編

■小特集

キャンプ飯の達人が伝授！

“塊肉” NEW門！

■新連載

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄

第1回 「猟師、不動産屋を巡る」

磯野貴理子の推し鳥DIARY

第３回 鳥の撮影にハマってます！

大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！

つの丸のふがふがDog Days

第５回 初めてのプールで大冒険…！

■フレッシュ連載

三浦豪太の朝メシ前

第13回 大阪万博 最終章 未来の挑戦

「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」

第十六回 八章 熊神の森

文／妄想博士・夢枕 獏

里山wonder通信

・着火材はなぜ優秀なのか？ 里山の素材で徹底検証！ 発火技術方法序説

・群生見つけてニラざんまい！ 「野良野菜」で餃子をつくろう

松本明子のアポなし軽キャン日記

第17回 従業員の下克上!? 松本明子に物申す！

■栗原心平のごちそうキャンプ飯

vol.48 夜更けの……おつまみ

■BLUE & GREEN FIELD

・1年契約で森を自由に使い放題！ 全国に急拡大中の森のレンタルサービス「forenta」とは！？

・目指せ、ゴミ０生活！ お笑い清掃団が行く SDGsなアウトドアギア・メンテナンス術

・シェルパ斉藤の旅の自由型

・サラリーマン転覆隊

・井ノ原快彦のつくりびと

・角幡唯介 エベレストには登らない

・BE-PAL野遊び道具店

・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～

・植物「珍」百景 『シュウカイドウ』

https://www.bepal.net