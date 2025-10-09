BE-PAL最新号の特別付録は、車中泊や出張で使える ゴルゴ13×BE-PAL『最強寝眼鏡　ゴルゴアイマスク』です！

株式会社小学館


BE-PAL11月号の特別付録は『最強寝眼鏡　ゴルゴアイマスク』。


超A級スナイパーであるゴルゴの眼光鋭い目が描かれた、最強のアイマスク。肌触りがよいピーチスキン素材で、裏面はシンプルな黒のリバーシブル。これならほかの人に邪魔されることなく安眠できます！




サイズは約縦9×横21cm、ヒモの長さ35cm。


見た目と違い、ふわふわ素材で目元を優しくカバーしてくれる。収納ポーチ付きで持ち運び便利。








リバーシブルタイプなので、人目が気になる場所ではこちらを。




お気に入りの場所でチェアリングしながらお昼寝を。


キャンプで朝までゆっくり寝たいときにも便利です。







まっ赤な収納ポーチは約縦14×横12cm。


鞄はもちろん、ポケットにも入るサイズなのでどこにでも持って行けます！







車で仮眠を取るときや、新幹線や飛行機移動のときに。


これなら誰にも邪魔されることはないはず！







みんなでデューク東郷ごっこをしても楽しいですよ～！







自分のアイコンとして使うとインパクト大！


LINEやInstagram用にぜひ！






※付録の紹介動画


https://youtu.be/QAP7jm8MbeE



※付録の記事。


https://www.bepal.net/archives/599364



※電子版には付録は同梱されません。


https://www.bepal.net/magazine



(C)さいとう・たかお／さいとう・プロダクション




さらに、今号の大特集は「鉄道キャンプへGO！」。秋の自然を満喫しに、駅チカキャンプに行ってみませんか？　駅から歩いて15分以内のキャンプ場を厳選紹介。旅情とキャンプの両方を楽しみつつ、帰りに地酒やクラフトビールを味わえるのは最高に幸せですよ！





『BE-PAL』11月号



2025年10月9日（木）発売


特別価格1,450円（税込）


小学館


※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/599363






■大特集

ソロキャンはもちろん、グルキャンにも最高！


駅から歩いて15分！


鉄道キャンプへGO！



PART 1 　都会から電車で2時間　都市近郊の鉄キャンへ行こう


COLUM　 達人の私物、拝見！　鉄道キャンプのおすすめギア


PART 2 　旅情とアクティビティーを満喫！　ローカル鉄道の駅前キャンプ


CATALOG　ほんとうに気持ちいいキャンプ場　大都市近郊編＆ローカル鉄道編





■小特集

キャンプ飯の達人が伝授！


“塊肉” NEW門！





■新連載

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄


第1回　「猟師、不動産屋を巡る」



磯野貴理子の推し鳥DIARY


第３回　鳥の撮影にハマってます！



大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！


つの丸のふがふがDog Days


第５回　初めてのプールで大冒険…！



■フレッシュ連載

三浦豪太の朝メシ前


第13回　大阪万博 最終章　未来の挑戦



「忘竿堂主人伝奇噺　―古代史を遊ぶ―」


第十六回　八章　熊神の森


文／妄想博士・夢枕 獏



里山wonder通信


・着火材はなぜ優秀なのか？　里山の素材で徹底検証！　発火技術方法序説


・群生見つけてニラざんまい！　「野良野菜」で餃子をつくろう



松本明子のアポなし軽キャン日記


第17回　従業員の下克上!? 松本明子に物申す！



■栗原心平のごちそうキャンプ飯


vol.48　夜更けの……おつまみ



■BLUE & GREEN FIELD


・1年契約で森を自由に使い放題！ 全国に急拡大中の森のレンタルサービス「forenta」とは！？


・目指せ、ゴミ０生活！ お笑い清掃団が行く　SDGsなアウトドアギア・メンテナンス術




・シェルパ斉藤の旅の自由型


・サラリーマン転覆隊


・井ノ原快彦のつくりびと


・角幡唯介　エベレストには登らない


・BE-PAL野遊び道具店


・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～


・植物「珍」百景　『シュウカイドウ』



https://www.bepal.net