BE-PAL最新号の特別付録は、車中泊や出張で使える ゴルゴ13×BE-PAL『最強寝眼鏡　ゴルゴアイマスク』です！

BE-PAL11月号の特別付録は『最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク』。
超A級スナイパーであるゴルゴの眼光鋭い目が描かれた、最強のアイマスク。肌触りがよいピーチスキン素材で、裏面はシンプルな黒のリバーシブル。これならほかの人に邪魔されることなく安眠できます！
サイズは約縦9×横21cm、ヒモの長さ35cm。
見た目と違い、ふわふわ素材で目元を優しくカバーしてくれる。収納ポーチ付きで持ち運び便利。
リバーシブルタイプなので、人目が気になる場所ではこちらを。
お気に入りの場所でチェアリングしながらお昼寝を。
キャンプで朝までゆっくり寝たいときにも便利です。
まっ赤な収納ポーチは約縦14×横12cm。
鞄はもちろん、ポケットにも入るサイズなのでどこにでも持って行けます！
車で仮眠を取るときや、新幹線や飛行機移動のときに。
これなら誰にも邪魔されることはないはず！
みんなでデューク東郷ごっこをしても楽しいですよ～！
自分のアイコンとして使うとインパクト大！
LINEやInstagram用にぜひ！
※電子版には付録は同梱されません。
(C)さいとう・たかお／さいとう・プロダクション
さらに、今号の大特集は「鉄道キャンプへGO！」。秋の自然を満喫しに、駅チカキャンプに行ってみませんか？ 駅から歩いて15分以内のキャンプ場を厳選紹介。旅情とキャンプの両方を楽しみつつ、帰りに地酒やクラフトビールを味わえるのは最高に幸せですよ！
『BE-PAL』11月号
2025年10月9日（木）発売
特別価格1,450円（税込）
小学館
※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/599363
■大特集
ソロキャンはもちろん、グルキャンにも最高！
駅から歩いて15分！
鉄道キャンプへGO！
PART 1 都会から電車で2時間 都市近郊の鉄キャンへ行こう
COLUM 達人の私物、拝見！ 鉄道キャンプのおすすめギア
PART 2 旅情とアクティビティーを満喫！ ローカル鉄道の駅前キャンプ
CATALOG ほんとうに気持ちいいキャンプ場 大都市近郊編＆ローカル鉄道編
■小特集
キャンプ飯の達人が伝授！
“塊肉” NEW門！
■新連載
脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄
第1回 「猟師、不動産屋を巡る」
磯野貴理子の推し鳥DIARY
第３回 鳥の撮影にハマってます！
大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！
つの丸のふがふがDog Days
第５回 初めてのプールで大冒険…！
■フレッシュ連載
三浦豪太の朝メシ前
第13回 大阪万博 最終章 未来の挑戦
「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」
第十六回 八章 熊神の森
文／妄想博士・夢枕 獏
里山wonder通信
・着火材はなぜ優秀なのか？ 里山の素材で徹底検証！ 発火技術方法序説
・群生見つけてニラざんまい！ 「野良野菜」で餃子をつくろう
松本明子のアポなし軽キャン日記
第17回 従業員の下克上!? 松本明子に物申す！
■栗原心平のごちそうキャンプ飯
vol.48 夜更けの……おつまみ
■BLUE & GREEN FIELD
・1年契約で森を自由に使い放題！ 全国に急拡大中の森のレンタルサービス「forenta」とは！？
・目指せ、ゴミ０生活！ お笑い清掃団が行く SDGsなアウトドアギア・メンテナンス術
・シェルパ斉藤の旅の自由型
・サラリーマン転覆隊
・井ノ原快彦のつくりびと
・角幡唯介 エベレストには登らない
・BE-PAL野遊び道具店
・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～
・植物「珍」百景 『シュウカイドウ』
https://www.bepal.net