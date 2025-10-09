太陽光・蓄電池・リノベーションの相談窓口「リノベステーション」、累計問い合わせ相談件数10,000件を突破！～Google口コミ100件・評価4.7以上の高評価を獲得し、旧来の業界構造に変革を促す～

株式会社インフィニティエージェント

太陽光・蓄電池・リノベーション事業を展開する株式会社インフィニティエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡田裕平）のDX事業部が運営する専門メディア「リノベステーション」を通じた問い合わせ相談件数が、累計10,000件（※1）を突破したことをお知らせいたします。また、Google口コミにおいても、件数100件を突破し、5段階評価で平均4.7以上（※2）の高い顧客満足度を獲得しています。

公式サービスサイト： https://renove-station.com/

■ レガシー産業の課題に挑む、DX事業部の取り組み

住宅リフォーム市場は、7.3兆円と推定される巨大市場（※3）である一方で、独立行政法人国民生活センターには「訪問販売によるリフォーム工事」に関する相談が年間8,000件以上（※4）も寄せられるなど、旧来の営業手法に起因する消費者トラブルが依然として大きな課題と認識しています。



当社のDX事業部は、こうしたレガシー産業が抱える課題に対し、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進することで、業界全体の変革を促し、消費者が安心して適正な価格でサービスを選べる、透明で健全な市場環境の実現を使命としています。

■ 累計1万件の信頼を支える、当社独自の4つの強み

この度の実績は、私たちの事業モデルが現代の消費者ニーズに合致した結果の一つであると考えております。

1. オンライン完結の「非対面」相談スタイル

電話やWEB会議システムを活用し、お客様はご自宅から専門家へ相談が可能です。これにより地理的・時間的な制約をなくし、全国のお客様へスピーディーかつ質の高いサービスを提供。お客様からは「気軽に相談できた」とご好評をいただいています。

2. 質の高い情報を発信する自社メディア「リノベステーション」

蓄電池やリフォームに関する専門メディア「リノベステーション」の平均月間PV数は23万超（※5）に達しており、ユーザーの疑問に寄り添う情報発信を続けることでメディアを起点とした質の高いマッチングを実現しています。

3. 業界の不透明性を打ち破る「明朗会計」と「手厚いサポート」

反響営業の姿勢を徹底し、追加費用のかからない「総額表示」を提示することで、明朗な会計を提供します。また、お客様の負担を軽減するため、面倒な補助金の申請手続きは当社がすべて代行。この顧客本位の姿勢が、Google口コミ100件以上・平均評価4.7という客観的な信頼につながっています。

4. 10年以上の実績に裏付けられた「確かな施工品質」と「安心の保証制度」

私たちは10年以上にわたり、エネルギー関連事業に携わってまいりました。その経験を活かした施工管理体制により高い品質を担保しています。さらに、当社独自の保証サービス（太陽光パネルの自然災害保証10年・施工保証20年）を提供しております。設置後も長期にわたってお客様の安心をサポートします。

■ 今後の展望

株式会社インフィニティエージェントDX事業部は、今後も「リノベステーション」を中核に、消費者にとって有益な情報発信を強化してまいります。そして、テクノロジーの力で業界の構造的課題を解決し、お客様がより安心して、最適な選択ができる社会の実現を目指します。

■ 簡単なヒアリング項目で最適なプランを無料でご案内

ご自宅で太陽光発電や蓄電池を導入した場合、月々の電気代がいくら削減できるのかを、簡単なヒアリング項目でご確認いただける無料の診断をご用意しております。専門知識は不要ですので、まずはお気軽にお試しください。

無料診断はこちらから :https://sb.renove-station.com/ab/waIJjiipzafeRRcKBmQA



