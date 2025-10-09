大人気「CBD HEAL ~The Third IZUMI~」から待望の新フレーバー登場！10月9日発売！

株式会社東亜産業

Future Technology株式会社（本社：鹿児島県出水市、代表取締役社長：深井昭匡）※2が開発・製造・販売を行い、話題の高品質CBD配合＆最新加熱式デバイス対応の革新的な製品「CBD HEAL The Third IZUMI」より、待望の新フレーバー「ACE JASMINE（エースジャスミン）」が新発売。

公式サイト・Amazon・楽天・Yahooショッピングにて販売開始いたします。

【会社HP】https://futuretechnology.jp/

【公式サイト】https://the3rdfree.com/izumicbd/

※1：Future Technology社製造のニコチンゼロシリーズ製品、OEM製品も含む（～2025/8/31まで）

※2：株式会社東亜産業のグループ企業

CBD HEAL ~The Third IZUMI~ ～新しいリラクゼーション体験を！～

「CBD HEAL The Third IZUMI」は、当社が誇る二つのフラッグシップ製品、「CBD HEAL」と「The Third IZUMI」、それぞれの優れた特性を融合させた革新的な新製品です。この製品は最先端の誘導加熱式デバイス（アイコスイルマシリーズなど）に対応し、幅広い年齢層および性別を問わず、洗練されたスタイルでお楽しみいただけます。前作「CBD HEAL」のパッケージデザインを一新、シンプルでありながら高級感あふれる外観に進化させました。この成熟した雰囲気を持つ画期的なパッケージは、喫煙所での新たなコミュニケーションの機会を提供することでしょう。

カプセル×5フレーバー展開 ～CBD×カプセルの新体験を！～

CBD×カプセル×鹿児島県産茶葉の新体験を是非！

それぞれのパッケージには、トランプのJ（ジャック）、Q（クイーン）、K（キング）とジョーカー、A（エース）をあしらい、5フレーバーともクールな雰囲気に仕上がっています。

1.【JOKER MENTHOL ジョーカーメンソール】 溢れ出す強メンソールの刺激

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42458/table/207_1_ae482e22a054baf390d8da8951cbd533.jpg?v=202510090957 ]

2.【KING MINT キングミント】 クセが少なく清涼感のあるすっきりした味わい

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42458/table/207_2_59ce36ced43a6ae5c393b0e04cf52acb.jpg?v=202510090957 ]

3.【QUEEN BLUEBERRY クイーンブルーベリー】 フルーティーでジューシーな味わい

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/42458/table/207_3_012dc4a34bc88149322f69a12dc74834.jpg?v=202510090957 ]

4.【JACK CITRUS ジャックシトラス】 柑橘系のエキゾチックな味

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/42458/table/207_4_623666e57787ce4779059b2ac1c75740.jpg?v=202510090957 ]

5.【ACE JASMINE エースジャスミン】 華やかで甘いフローラルな香り×すっきりとした渋み

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/42458/table/207_5_7963456863582f3b5dae7b5c1bf2f26f.jpg?v=202510090957 ]

法改正

厚生労働省より提出された大麻取締法改正案に伴い、弊社の人気商品CBD HEAL The Third IZUMIも検査機関での検査を行いました。その結果、CBD HEAL The Third IZUMIには規制の影響がないことが分かりました！

大麻取締法改正について

9/11の官報にて、大麻取締法改正についての施行日および、THC残留基準値の公式記載がされました。

2024/10/25

油脂（常温で液体のもの）および粉末：10ppm

水溶液：0.1ppm

上記以外：1ppm

施行日：令和6年12月12日

商品詳細 ～新しい喫煙体験を～

【商品名】CBD HEAL The Third IZUMI（シービーディーヒール ザサードイズミ）

【発売日】2023年9月15日(金)

※エースジャスミン発売日：2025年10月9日(木)

【価格】 660円(税込)

【フレーバー】5種（ジョーカーメンソール・キングミント・クイーンブルーベリー・ジャックシトラス・エースジャスミン）

【ニコチン・タール】ニコチン・タールフリー

【販売先】

公式サイト： https://the3rdfree.com/izumicbd/

Amazon： https://amzn.asia/d/5wGHrWr

楽天： https://item.rakuten.co.jp/cieast/ft-third-izmcbd3/

Yahooショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/futuretechnology01/cbdizumi3

※ニコチンは含まれておりませんが、駅や空港、病院等の公共機関や喫煙が禁止されている場所、健康増進法で喫煙が禁じられている場所での吸引はしないでください。

Future Technology 株式会社 について

皆様の健康と最高の喫煙体験を追求するため、我々は今後も研究と開発に全力を注いで参ります！

■会社概要

会社名：Future Technology株式会社（株式会社東亜産業のグループ企業）

本社：〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6504

東京支社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 第一電波ビル4階

代表取締役：深井昭匡

資本金：5500万円

HP：https://futuretechnology.jp/

オンラインストア：https://the3rdfree.com/

Twitter：@officialthe3rd1 https://twitter.com/officialthe3rd1

Instagram：@the.third_official https://www.instagram.com/the.third_official/