【20周年×OTONA10周年】10月17日＆18日の2日間。大阪で3ブランド合同ポップアップ開催

株式会社ワンピース（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：春木晃子）は、2025年9月25日に10周年を迎えたブランドOTONAの10周年を記念し、2025年10月17日（金）・18日（土）の2日間、大阪・本町にて3ブランド合同のポップアップイベントを開催いたします。

テーマは「他にはない、冬の身支度を」。サイズ感や着心地をその場で体感できるリアルイベントとして、40～60代女性の“おしゃれの再発見”を応援します。

株式会社ワンピースは、創業20周年を迎えた節目の年に、ブランドの原点である「おしゃれを通じた幸せの循環」を体現するリアルイベントを開催します。

今回は、主力ブランド 「OTONA」「sanpo kuschel」、そして体験型花屋 「Gyutto」 の3ブランドが初の合同出店。さらに、神戸で人気の 「塩屋スコーン」 も特別出店し、五感で楽しむ“冬じたく”の2日間をお届けします。

■開催の背景

ワンピースは、創業20周年を迎えるにあたりMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を刷新し、

「おしゃれの楽しさ、繋がる面白さを通してお客様と共に『幸せ』をつくり・めぐらせ・ひろげる」

を新たなミッションとして掲げています。

一方で、40代～60代の女性向けにブランドを展開している当社お客様からも「自分に似合う服がわからない」「おしゃれの感覚が昔のままになってアップデートができていない」「サイズ感が不安でネット購入をためらう」といった『おしゃれ迷子』の悩みが届いています。オンライン発ブランドとして成長してきた当社が、リアルイベントを通じて“お客様と直接つながる場”を持つことで、オンラインでは伝えきれない「質感」「着心地」「コーディネート提案」「繋がり」を体感いただける機会をつくります。

特に今回の開催は、個性派ナチュラル専門店の「sanpo kuschel」とカジュアルからモードまでを得意とする「OTONA」の、異なるテイストのブランドが合同で開催することで

「気分やなりたい自分に合わせてファッションを楽しむ」40～60代女性のライフスタイルに寄り添います。

長い夏の終わりに、「衣替えのお手伝い」として、自分らしい“冬の身支度”をお楽しみください。

■イベント概要

開催日程：

10月17日（金）11:30-17:00

10月18日（土）10:30-16:00

会場：SANKI BLDG 1F・2F（〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目4－5）

最寄駅：本町駅 徒歩5分／心斎橋駅 徒歩7分

入場：無料（予約不要・入退場自由）

■出店ブランド紹介

OTONA（オトナ）

「40代・50代、憧れられる女性に。」をテーマに、上品なカジュアルからモードまで、年齢に縛られない“自分らしい大人服”を提案するブランド。

sanpo kuschel（サンポ クシェル）

「自信のあるわたしになれる。新しい自分が見つかる場所。」をコンセプトに、他にないデザインで人気の個性派ナチュラルブランド。

Gyutto（ギュット）

「花で遊び、想いをつめこむ」体験型花屋。お花とファッションを融合した作品で、日常に彩りと癒しを届けます。

塩屋スコーン

「子どもには信頼できる安全なものを食べてほしい」という想いから生まれた、神戸発の人気スコーン専門店。

OTONA ▶▶ https://onepeace-online.jp/collections/otona

sanpo kuschel ▶▶ https://onepeace-online.jp/collections/sanpo-kuschel

Gyutto ▶▶ https://onepeace-online.jp/collections/gyutto

塩屋スコーン ▶▶ https://shioyascone.info/

＜株式会社ワンピースについて＞

株式会社ワンピースは、5つのレディースアパレルブランドとトータルコーディネートサービスや体験型花屋を展開。40～60代女性をメインターゲットに、エレガンス、ラグジュアリーからカジュアルまで色やデザイン、レースや花柄など、体型や年齢に縛られない多様なファッションを、提案しています。また「持続可能な社会づくり」の両立を目指し、廃棄衣料削減イベントや地域コミュニティとの連携にも積極的に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ワンピース

所在地：〒675-0127 兵庫県加古川市別府町石町77

代表 ：春木 晃子

設立 ：2005年3月15日

事業内容： レディースアパレルECブランドの企画・運営

コーポレートサイト ：https://www.onepeace-net.com/

公式オンラインショップ：https://onepeace-online.jp/

公式note ：https://note.com/onepeace