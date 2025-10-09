【対面開催！クスリのアオキ 登壇】年間1000名 27卒採用で今からできる採用リカバリー戦略セミナーを開催

ナンバーズ株式会社

ナンバーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：千葉 浩一）は、2025年10月31日（金）に【27卒採用におけるリカバリー戦略】をテーマとした無料セミナーを対面開催いたします。

年間1,000名以上を採用する株式会社クスリのアオキの新卒採用責任者・田辺智寛氏をゲストに迎え、WEBではお伝えできない、実際のエントリー推移や採用予算等について語っていただけます。

★こんな方におすすめ★

・27卒採用の母集団形成に課題を感じている採用担当者様

・予算組み替えを検討している人事責任者様

・他社の採用事例から学びたい方

27卒採用が進む中、多くの企業が以下のような課題に直面しています。

- 昨年よりナビのエントリーが少ない- インターン予約はあるが、当日の参加率が低い- 27卒採用において予算配分をどう変えるべきか分からない

こうした課題に対して、採用現場で成果を出している実務者から直接学べる場となっております。

また、講演後は人事交流会も実施予定です。

セミナー概要

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/y33MeZhER9

【対面開催！27卒採用】エントリーショートの採用担当様へ

～1000名採用企業が教える 今からできる採用リカバリー戦略～

- 開催日時：2025年10月31日（金）16:00～18:00- 会場：東京都港区新橋- 参加費：無料- 対象者：企業の新卒採用担当者・人事責任者- - 同業他社・個人・対象外の方はご遠慮いただく場合がございます- こんな方におすすめ- - 27卒採用の母集団形成に課題を感じている採用担当者様- - 採用予算の組み替えを検討している人事責任者様- - 他社の採用事例から実践的なヒントを得たい方お申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/y33MeZhER9

プログラム

登壇者紹介

- 講演＋質疑応答（60分）- - 登壇者：株式会社クスリのアオキ 新卒採用責任者 田辺 智寛 氏- - テーマ：「26卒と27卒の違いを踏まえた採用戦略」および「今からできるリカバリー施策」- 人事交流会（60分）株式会社クスリのアオキ新卒採用責任者 田辺 智寛 氏

2018年にクスリのアオキへ入社。

新卒採用責任者として15名のメンバーマネジメントに従事。

採用戦略の設計から面接・面談の実行フェーズまで幅広く携わる。

近年は特に採用領域のブランディング・マーケティングに注力。

同社は「マイナビ・日経 2025 年卒大学生就職企業人気ランキング 専門店カテゴリで1位」にランクイン。

ナンバーズ株式会社採用コンサルティング部マネージャー 松田 慎平 氏

神戸大学法科大学院を卒業後、人材ベンチャー企業に入社。

新卒の人材紹介RA、中途の人材紹介事業の立上げに従事し、中途の人材紹介事業部のRAとして事業部の67％の売上を立てる。

ナンバーズ株式会社に入社後、新規事業の立上げ責任者として従事。

新規事業が軌道に乗った後、現在の採用コンサルティング事業部に異動。

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/y33MeZhER9

＜主催＞

ナンバーズ株式会社

＜注意事項＞

※先着順のため、満席の場合にはお断りさせていただくことがございます。

※本イベントの目的に関係のない営業や勧誘を目的としたご参加はご遠慮いただいております。

※コンテンツ内容の関係上、個人および学生の方のご参加はご遠慮いただいております。

※活動模様は、個人情報を伏せたうえ、記録や資料として外部に掲載する場合がございますので予めご了承ください。

＜個人情報保護方針について＞

ご提供いただいた個人情報は、ナンバーズ株式会社の個人情報保護方針(https://numberz.jp/policy/)に基づき管理いたします。