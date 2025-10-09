【10/23(木)開催】『IT・DX・AI総合展』にて代表の山崎とユナイテッドアローズの木下氏が対談形式でセミナー登壇
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年10月23日(木)にRX Japan株式会社が主催する『IT・DX・AI総合展』にて、代表の山崎とユナイテッドアローズの木下氏が「今後のリテールメディアにおけるUGCを活用したロイヤルティ施策について」と題したセミナーに対談形式で登壇いたします。
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/11153/itw_autumn25_conference/seminar_register#seminar102802
近年、消費者の購買行動はオンラインとオフラインの垣根を越えて多様化しており、企業には顧客をより正確に理解し、最適な体験を提供することが求められつつあります。
とくにリテール業界では、ユーザー生成コンテンツ(User Generated Content)の活用が顧客ロイヤルティの向上に有効な手段として注目されています。
本セミナーでは、「今後のリテールメディアにおけるUGCを活用したロイヤルティ施策について」をテーマに、ZETA代表の山崎とユナイテッドアローズの木下氏が対談形式で登壇し、先進的な事例を交えながら最新動向を解説いたします。
さらに、当社が提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」の活用事例を通じ、今後の施策検討に役立つ具体的なポイントをご紹介いたしますので、ぜひご来場ください。
【ZETAセミナー概要】
■日時
2025年10月23日(木) 10:00～11:00
■登壇者
・株式会社ユナイテッドアローズ OMO 本部 EC 統括部 副部長 EC 戦略課
兼 EC システム課 課長 木下貴博氏
・ZETA株式会社 代表取締役社長 山崎徳之
■セミナータイトル
今後のリテールメディアにおけるUGCを活用したロイヤルティ施策について
https://biz.q-pass.jp/f/11153/itw_autumn25_conference/seminar_register#seminar102802(https://biz.q-pass.jp/f/11153/itw_autumn25_conference/seminar_register#seminar102802)
■会場
幕張メッセ8ホール
■費用
無料(事前申込制)
【イベント概要】
イベント名：IT・DX・AI総合展
主催 ：RX Japan株式会社
日時 ：2025年10月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00
会場 ：幕張メッセ 1～8ホール
費用 ：無料(事前申込制)
ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売