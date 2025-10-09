無臭元工業、八潮市道路陥没事故の対応により、鹿島建設株式会社様より感謝状をいただきました

無臭元工業株式会社

無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大）は、2025年1月28日に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故における対応協力に関して、鹿島建設株式会社様より感謝状を拝受いたしました。

同事故は、八潮市中央一丁目交差点にて下水道管の破損により発生した事案であり、復旧工事に際しては迅速かつ的確な対応が求められました。当社は事故現場において硫化水素などの臭気抑制対策を実施し、作業環境の改善に尽力いたしました。

今回の感謝状は、こうした当社の取り組みをご評価いただいたものであると同時に、現場支援に携わる立場として鹿島建設様と連携し、共に対応を進めてきた成果でもあります。今後も同様に、環境・衛生分野における現場の課題解決において、関係各社と協力しながら社会の要請に応えてまいります。

【無臭元工業株式会社について】

会社名：無臭元工業株式会社

所在地：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

代表取締役：田崎 雄大

URL：https://www.mushugen.co.jp/(https://www.mushugen.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口

E-mail：pr@mushugen.co.jp