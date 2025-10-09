【オンラインセミナー】ファインディ創業CTO×Google出身CTO対談　開発力を最大化させるAI × エンジニア組織の最前線

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（所在地：東京都渋谷区、CTO：岡田幸紀）は、2025年10月16日（木）にファインディ株式会社（本社：東京都品川区、取締役CTO：佐藤将高）とともにオンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

▶︎詳細情報・参加申し込みはこちら(https://biz.itpropartners.com/blog/seminar/4156/?utm_campaign=press)

こんな方におすすめ

開発力を最大化させる AI × エンジニア組織の最前線

- 開発生産性を高めたいCTO / VPoE / EMの方- どのAIツールを導入すれば良いのか迷われている方- AIを導入したけど、開発現場で活用が定着せず悩まれている方

生成AIの進化は、開発現場の仕組みや働き方を大きく変えています。

いまや「開発フローのどこまでをAIに任せ、人がどの役割を担うのか」を見極め、AIと共存する体制を築くことが重要な課題となっています。

本イベントには、Google出身で現在Hajimari社CTOを務める岡田と、ファインディ創業CTOの佐藤氏が登壇。

海外企業の最新事例を交えながら、5～10年先を見据えた開発組織の変革の方向性を議論します。

また、実際にAIツールを導入した際の開発体制の変化や、生産性向上の成果、導入時に直面した課題や失敗談についても迫ります。

さらに、AIの進化に伴い「エンジニア採用はどう変わるのか？」という問いに迫り、これから求められるエンジニア像やキャリアパス、そして自社に合った採用戦略の考え方についても掘り下げます。

参加者の皆さまには、自社の開発現場にAIをどう取り入れ、どのように採用戦略を描くべきかの実践的なヒントをお持ち帰りいただけます。

開催概要

登壇者紹介

株式会社Hajimari CTO 岡田 幸紀

2000年より複数のテック企業において、北米、インド、ドイツとのソフトウェア共同開発をリードした後に、 2014年に単身フィンランドに渡り開発拠点を新規設立、誰も辞めない離職率ゼロの海外チームを7年間運営し、日本や各国のメディアで取り上げられた。2022年に日本へ帰国、Googleへジョインし日本企業のDX支援に携わる。パラレルキャリアとして複数のスタートアップのCTOをつとめる中で、Hajimariの代表木村と出会い、「自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める」というビジョンに深く共感し参画。

ファインディ株式会社 取締役CTO 佐藤 将高

福島県福島市出身。東京大学 情報理工学系研究科 創造情報学専攻卒業後、グリーに入社し、フルスタックエンジニアとして勤務する。2016年6月にファインディ立上げに伴い取締役CTO就任。

大学院では、稲葉真理研究室に所属。過去10年分の論文に対し論文間の類似度を、自然言語処理やデータマイニングにより内容の解析を定量的・定性的に行うことで算出する論文を執筆。

株式会社Hajimari 会社概要

会社名 ：株式会社Hajimari

設立 ：2015年2月26日

代表取締役：木村 直人

所在地 ：〒150-0043 渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6階/9階

会社ホームページ：https://www.hajimari.inc/

事業内容 ：

・ITプロパートナーズ（優秀なIT起業家・フリーランスと成長企業のマッチング支援サービス）

・人事プロパートナーズ（「即戦力人事」と「成長企業」の業務委託マッチングサービス）

・マーケティングプロパートナーズ（マーケティング領域に特化したプロ人材マッチングサービス）

・ファイナンスプロパートナーズ（ハイスキル経理財務人材と成長企業のマッチングサービス）

・intee（スキルアップ型キャリア支援サービス）

・TUKURUS（地方創生・スタートアップ向け開発支援サービス）