株式会社TECO Design、9月開催「クラウド選定診断フェス」からフェスマガジン創刊

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉野 愼、以下 当社）は、2025年9月に開催した「あなたはどのタイプ？クラウド選定診断フェス」の内容をまとめたイベントレポート『フェスマガジン 創刊号』を公開しました。

フェスマガジン創刊号を入手する :https://cloud-station.jp/blog/service/?utm_campaign=15967562-shindan-fes&utm_source=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

■「フェスをイッキ見できるマガジン」創刊

本誌は、ハンズオン形式で“自社課題に対する最適解”を探る大型オンラインイベントのレポートです。

人事・労務クラウド選定に役立つ「タイプ診断」と、登壇20社が推す機能の見どころを一冊に凝縮しました。

忙しくて当日参加できなかった方、改めて内容を振り返りたい方に向けた「大容量かつ実践的な資料」となっており、読むだけでフェスを追体験できる構成で選定プロセスのヒントを存分にご提供いたします。

■“診断”で見つかる、自社に合ったクラウド選び

診断フェスでは、参加者が4つの質問に答えることで自社に合うクラウド選定タイプを判定する「クラウド選定診断」を実施。

結果に基づき、下記3分類で各クラウドを紹介しました。

- カスタマイズ性 重視タイプ- 拡張性(連携) 重視タイプ- シンプル・価格・UI 重視タイプ

当日は、freee・SmartHR・マネーフォワード クラウド・バクラク勤怠など業界を代表する企業20社が登壇し、リアルな導入・運用のポイントを解説。

診断シートを片手に「自社にとっての最適解」を探るハンズオン形式が好評を博しました。

■株式会社TECO Design 代表取締役社長 杉野のコメント

【レポート本文より抜粋】

「フェスのアーカイブや資料が欲しい」というお声が多く寄せられたこと、また参加できなかった方のために、新しい試みとしてこの“フェスをイッキ見できるマガジン” を創刊します。

映画のパンフレットのようにお手元に置いていただき、選定に迷った時はぜひ見返してみてください。

もし相談役が必要であれば、いつでもTECO Designにご連絡ください。

気になるクラウドの「推し機能」を見る :https://cloud-station.jp/blog/service/?utm_campaign=15967562-shindan-fes&utm_source=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

■株式会社TECO Designについて

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上へ支援を実施。業界トップクラスの実績を誇ります。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

ショールーム：

- 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階- 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302- 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階

