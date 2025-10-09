「formmate」が「CSVインポート機能」をリリース。過去の見込み顧客にも1-Clickナーチャリングが可能に

株式会社Cone

インバウンドマーケティングでの商談創出を最大化するフォームツール「formmate（フォームメイト）」。同サービスを開発・提供する株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、本日「CSVインポート機能」をリリースしたことをお知らせします。

CSVインポート機能により、formmate導入前に保有していた顧客リストにも、一斉メール配信ができるようになります。

CSVインポート機能リリースの背景

formmate導入を検討されるお客様から、「既存のMAツールとの併用が難しい」というお声を多数いただいておりました。すでにMAツールを導入しているものの運用がうまくいっておらず、リプレイスを検討されているお客様が少なくありません。

実際、3社に1社がMAツールを導入しているほど浸透してきていますが、半数以上がシナリオ設計やスコアリングなどMAツールの高度機能で苦戦しており、操作や運用の属人化、レポート整備など運用の難しさが課題となっています。（※1）

こうした中、「フォームから商談化まではformmate、メール配信は既存のMAツール」といった複数ツールでの分散運用を避けたいという理由で、導入を見送らざるを得ないケースが存在していました。

formmateは「正しくカンタンに運用できるツール」を目指しており、複数のプロダクトを緻密に使い分けながら運用する状態は、お客様にとって望ましくないと考えています。そこで、過去に蓄積された見込み顧客リストもformmateに取り込み、一元的にメール配信を行えるよう、このたびCSVインポート機能を実装いたしました。

※1）ベーシック社調査参照：「MAツール導入企業の半数以上が“運用が難しい”と回答──BtoBマーケ担当者330名調査レポートを公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000615.000006585.html)」

CSVインポート機能とは

既存のMAツールやエクセルなどで管理している自社の見込み顧客リストをCSV形式でインポートすることで、formmate内で管理できる機能です。

１. 「日付、会社名、名前、メールアドレス」の項目に合わせてCSVデータを用意し、アップロードします。

２. その見込み顧客リストの「ステータス」「CV元フォーム種類」「営業担当」を設定します。

３. さらにその見込み顧客リストがフォームのどの項目を選択したか、まで設定が可能です。

そのため、リストをいくつかのセグメント（フォーム回答項目ごと）に分けることで、後のメール配信時にニーズ別などに送り分けることが可能です。添付画像の例では「追加するリード全てを部長 / マネージャーとして追加する」としているため、後に「部長 / マネージャーのみに配信」が実現可能になります。

1-Clickナーチャリング機能とは

formmateのメール配信機能「1-Clickナーチャリング機能」とは、ライブラリに資料を追加した際に、1-Clickでメール配信ができる機能のことです。配信設定も詳細まで簡単に指定でき、配信後はアクセスを検知します。

１. 資料ライブラリに、新しい資料を追加 or 現在の資料を更新・アップロード

２. 1-Clickでメール配信が完了

デフォルト設定でメール送信文言と送信先が設定されているため、1-Clickで配信が完了します。細かい設定をしたい場合は、「フォーム」「そのフォームの回答項目」から、適切にフィルタリングを実施しセグメント配信することができます。

これまでのメール配信は、メール内容の企画が必要でしたが、formmateの1-Clickナーチャリングでは「資料を追加・更新」すれば半自動的にメール配信を実施することができ「正しくカンタンに運用できる」ようになっています。

BtoBフォームツール「formmate」とは

formmateは、問い合わせ・資料請求発生後、サンクスページで営業担当の空き日程を表示し、自動で商談を獲得。その場で商談につながらなかった見込み顧客も、自社商材への興味度が高い見込み顧客を可視化することで商談獲得率の向上を実現します。

サイト内のフォームをformmateに置き換えるだけで、商談獲得までの問い合わせ対応をすべて自動化。ハウスリストへ手軽な情報提供を実現し、閲覧行動も把握することで、商談数の底上げを実現します。

formmateはBtoB企業が抱える以下のような課題を解決するサービスです。

- 問い合わせはくるけど、個別アプローチが大変- - 解決策：フォームの送信内容に合わせて自動で商談打診を実施- 資料請求発生後、架電しても商談につながらない- - 解決策：顧客の課題をアンケートで回収＆再訪問・資料閲覧を検知- 過去の見込み顧客へ連絡するきっかけがない- - 解決策：フォーム種類・回答項目別にワンクリックでメール配信

⇒ サービスサイト：https://formmate.io/

株式会社Coneについて

小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。（※ 2025年10月時点、7名で全事業合わせて累計1,300社超支援）

【会社概要】

・会社名：株式会社Cone

・代表者：佐藤立樹

・設立：2019年4月1日

・URL：https://coneinc.jp/

・事業内容：

└ 資料作成代行サービス「c-slide(https://cone-c-slide.com/)」の運営

└ 記事作成代行サービス「c-blog(https://c-blog.cone-c-slide.com/)」の運営

└ BtoBサイト制作サービス「c-web(https://c-web.cone-c-slide.com/)」の運営

└ フォーム作成ツール「formmate(https://formmate.io/)」の運営