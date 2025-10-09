【新発売】Spigen、Pixel Watch 4やPixel Buds 2a対応アクセサリー登場！発売記念で最大15％OFFキャンペーン実施中

　モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」は、最新モデル「Pixel Watch 4（41/45mm）」および「Pixel Buds 2a」に対応する新アクセサリーを発売いたしました。



　発売を記念し、対象商品が最大15％OFFとなる特別キャンペーンを実施しております。この機会に、Spigenの人気アクセサリーをぜひお得にお試しください。



▼発売記念キャンペーン


１. プライム感謝祭2025参加


‐ 実施期間：2025年10月4日 (土) ~ 2025年10月10日 (金)


‐ 割引率：対象商品最大15％OFF



２. 数量限定クーポン配布


‐ 実施期間：2025年10月11日 (土) ~ 2025年10月22日 (水)


‐ 割引率：対象商品最大15％OFF



３. ポイント


‐ 実施期間：2025年10月11日 (土) ~ 2025年10月22日 (水)


‐ ポイント率：対象商品最大10％



※割引の内容（期間・種類・割引率）は、製品ごとに異なります。


※キャンペーンは予定より早く終了する場合がございます。


※一部商品は順次入荷予定のため、在庫状況によっては購入できない場合がございます。




Spigen Amazon公式ストア :
https://go.spigen.life/zx2pup

　Google Pixel Watch 4対応アクセサリー

　▶ ウォッチケース「リキッド・エア」





　ディスプレイ周囲を高く設計し、傷や衝撃からしっかり保護。精密なカット構造でPixel Watch 4のすべての機能やボタン操作もスムーズです。マット仕上げの質感とカーボンテクスチャーが、シンプルながらも洗練された印象を演出します。




　▶ 一体型ウォッチバンド「ラギッド・アーマー・プロ」





　フレームをディスプレイより高く設計し、画面への直接接触を防止。柔軟で耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、日常の擦れ傷や衝撃からウォッチ全体をしっかり保護します。


　



　▶ 充電スタンドカバー付属






　Pixel Watch 4専用の「リキッド・エア」や「ラギッド・アーマー・プロ」には、Spigen専用設計の充電スタンドカバーが付属。ケースやバンドを装着したままでもスムーズに充電できます。



　※Spigen製ケースやバンド専用。他の製品との互換性はございません。


　▶ ウォッチバンド「ナノポップ」



ブルーベリー・ネイビー

ブラック・セサミ

　柔らかなシリコン素材を採用し、肌に優しく快適な着け心地を実現。汗や湿気にも強く、長時間の使用でも快適さが続きます。



　しっかり固定できるピンタック式のバックルを採用。一日中ズレにくく安定した装着感を提供します。




　▶ ウォッチバンド「ライト・フィット」「ラギッド・バンド」



ライト・フィット

ライト・フィット

ライト・フィット

ラギッド・バンド

　以外にも、Pixel Watch 4に最適化されたバンドラインアップをご用意。豊富な素材・カラーのバリエーションで、ライフスタイルにぴったりのアクセサリーが見つかります。




　▶ ウォッチ保護フィルム






　柔軟性のあるEPU素材を採用し、Pixel Watchの曲面の縁までしっかりカバー。貼り付けキット同梱で、初心者でも簡単に貼り付け可能です。



＜3ステップの貼り付け方法＞




　Google Pixel Buds 2a対応ケース

　▶ イヤホンケース「ラギッド・アーマー」





　Spigenの人気シリーズ「ラギッド・アーマー」が、Pixel Buds 2a専用ケースとして登場。カーボンテクスチャーデザインをコンパクトに再現し、スタイリッシュさとタフさを兼ね備えています。



　持ち運びに便利なカラビナ付きで、バックやリュック、ベルトなどに簡単に装着可能。高品質なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材に加え、四隅には「エア・クッション・テクノロジー」を搭載し、落下時の衝撃からしっかり守ります。




　▶ イヤホンケース「ロック・フィット」





　持ち運び中のイヤホン紛失リスクを軽減する「ロック機能」を搭載。フタの不意な開閉を防ぎ、外出先でも安心して使えます。


　


　精密な設計で本体にしっかりフィットし、ズレにくく快適に使用できるのもポイント。保護性能と利便性を兼ね備えたケースです。



Spigenは ..


　＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、18年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。


