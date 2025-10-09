日本版DBS導入に併せて、管理体制を強化！屋内外 360°シームレスズーム パノラマカメラ　（GJ-IPORPNCFE234-IRA）10月10日発売！

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィア ジャパン（本社：東京都中央区）は、『屋内外 360°シームレスズーム パノラマカメラ』（GJ-IPORPNCFE234-IRA）を2025年10月10日に発売致します。

360°のパノラマ画像を展開表示し、自由に見たい部分を拡大することが可能です。日本版DBSの導入に併せて利用することで、管理体制強化に貢献できます。

≪製品特徴≫

・360°パノラマ画像を自由に展開表示！シームレスズーム機能で、詳細を確認したい部分を簡単に拡大することが可能。

シームレスズーム機能によるパノラマ展開図

お手元のマウスで魚眼画像を簡単・シームレスに展開し、気になる部分をズームして確認することが可能です。従来の360°パノラマカメラでは魚眼画像の使い心地に難点がありましたが、シームレスズーム機能により操作性が飛躍的に向上しています。目的に応じてパノラマ画像・展開画像を切り替え、カメラ1台で死角無く空間を確認することができます。

参考動画：（https://www.grasphere.com/wp-content/uploads/2025/10/panoramaVR_short.mp4）

・内蔵マイク・内蔵スピーカー標準搭載で双方向音声を実現。設置場所の音声記録や、閲覧PCから設置場所への声掛けにも最適。

内蔵マイク・内蔵スピーカーによる双方向通信

内蔵マイク・内蔵スピーカーを搭載。映像と共に設置場所の音声を記録することができ、リアルタイム映像を閲覧しているPCから、設置場所に向けて声掛けをすることも可能です。

また、256GB microSDスロット搭載のため、これらの記録をカメラ本体で行うことも可能です。

・小型で目立たず、壁面取付が可能。AIによる高度な人数カウントシステムを搭載！

寸法はφ140.3mm×高さ59.4mmと小型で目立たず、壁面取付も可能です。また、人数カウントシステムを搭載しているため、カメラを取り付けした壁面から、設置場所の人数カウントを行うこともできます。

《製品概要》

・製品名：屋内外 360°シームレスズーム パノラマカメラ

・品番：GJ-IPORPNCFE234-IRA

・Φ140mm小型カメラ

・低照度撮影：0lux (IR点灯時 ; IR15m)

・IP67（屋内外兼用タイプ）

・ビルトインマイク・スピーカ内蔵

・256GB micro SDXC slot内蔵

・AIアルゴリズム搭載機能

イプロス ものづくり/都市づくり様にも掲載しております！

➢➢➢ https://mono.ipros.com/product/detail/2001550777/

製品詳細ページはこちら！

➢➢➢ https://www.grasphere.com/products/gj-iporpncfe234-ira/

参考ページ：

こども家庭庁｜こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議（URL｜https://www.cfa.go.jp/councils/kodomokanren-jujisha）

こども家庭庁｜こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律）（URL｜https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou）

◆お取扱い代理店

ＳＢＣ＆S株式会社様、岡田電気産業株式会社様、KDDIまとめてオフィス株式会社様、ダイワボウ情報システム株式会社様、ライト電業株式会社様（五十音順）ほか、全国通信系電材系商社様でお取扱い頂いております。

◆株式会社グラスフィア ジャパン 概要

国内大手警備会社 CSPセントラル警備保障株式会社グループ子会社。

国内自社ラインでの全数品質検査と、国内エンジニアが全国サポートを行う、全く新しい形の国内通信機器メーカー スタートアップ。

本社住所：東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル

事業内容：工業用AIoTデバイス・通信ネットワーク機器・監視カメラシステム等 開発、製造、販売、運用サポート

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラスフィア ジャパン

マーケティンググループ

TEL：03-6661-7151

Email：info@grasphere.com