【近江ちゃんぽん亭】秋のごちそう「味噌フェア」開幕！

ドリームフーズ株式会社

滋賀県彦根発のご当地ちゃんぽん専門店「近江ちゃんぽん亭」（運営：ドリームフーズ株式会社／本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、

2025年10月9日（木）より、秋冬限定メニューを楽しめる「味噌フェア」を全店で開催いたします。

🍁 今年のテーマは「寒いほど、味噌はやさしい。」

秋が深まり、肌寒さを感じるこの季節。

黄金だしと味噌の旨みを重ね、しょうがの香りがふわりと立ちのぼる“やさしいごちそう”が登場します。

和のだし文化を背景に、心も体もあたたまる“近江流の味噌ちゃんぽん”をお届けします。

🍜 フェア商品概要

■ しょうがの極み 味噌ちゃんぽん 990円（税込）

たっぷりの生姜が香る、身体の芯まで温まる味噌ちゃんぽん。

味噌のまろやかなコクと黄金だしの深い旨みが、寒い季節にほっとするやさしさを運びます。

「寒い日ほど染みる」一杯です。



■ 特製味噌豚そば 1,200円（税込）

熟成味噌の奥深さと豚の旨味を重ねた、贅沢な“ごちそう味噌”。

濃厚ながらも後味はすっきり。

ひと口ごとに、心まで満たされる“ぽかぽかの余韻”をお楽しみください。

フェア期間

2025年10月9日（木）～2025年12月下旬予定

🏬 実施店舗

近江ちゃんぽん亭 各店（※一部店舗を除く）

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2025年10月現在、日本全国および海外（台湾）に55店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/