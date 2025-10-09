急成長する3.4兆円の推し活市場に挑戦！『トレポータル』が新展開

株式会社トレポータル

株式会社トレポータルは、推し活グッズ交換アプリ『トレポータル』において、K-POPに加え、漫画・アニメ・VTuber・ゲームなど幅広いジャンルへの対応を開始しました。日本のアニメ産業は2023年に3.3兆円の収益を達成し、VTuber市場は1,260億円規模に成長。こうした急拡大する推し活市場を背景に海外展開も視野に入れ、『トレポータル』は推し活コミュニティの形成を牽引していきます。

トレポータルは「安心して楽しく推し活ができる環境を提供する」をミッションに掲げ、グッズ交換・フリマプラットフォームを運営しています。

リリースから約1年半、K-POPジャンルのみで3万ダウンロードを達成。これまでの運用で得たユーザー行動や取引データの知見を活かし、今回の対応ジャンルの横展開を行いました。さらに、急拡大する海外のアニメ・VTuber市場も視野に入れ、国境を越えたファンダム間でのグッズ交換サービスの提供を目指しています。

日本のアニメ産業は2023年に3.3兆円（約220億ドル）の収益を達成し、前年から14%増加しました。さらに海外収益も112.5億ドル（51.5%）と国内収益を上回る規模に成長しており、国内外でのアニメ市場の拡大が顕著です（日本動画協会「日本のアニメ産業2023」より）。アニメグッズ市場は同年7,008億円（前年比4.71%増）に達しており、ファン向け商品市場の成長が明確になっています。

また、VTuber市場は1,260億円規模で、そのうちグッズ売上が約55.6%を占めており、人気コンテンツの周辺市場の大きさが浮き彫りになっています（矢野経済研究所「VTuber関連市場調査2023」より）。

一方で、アニメやVTuberのグッズには「ランダム商品」という特有の文化があり、売上拡大の原動力であると同時に、交換時のトラブルやファンダム内の不和を招く要因にもなっています。トレポータルは、こうした課題に対し、匿名配送や安心できる取引フローを整備。グッズ開封のワクワク感を損なうことなく、交換を通じてファン同士が自然に出会い、信頼関係やコミュニティを築ける場を提供します。

こうした仕組みによって、推し活文化の発展を支えるとともに、ファンが安心して「もっと推し活を楽しみたくなる世界」を実現していきます。

商品・サービスの特徴

・グッズやメンバーの名前を「求・譲」それぞれで指定、自分が希望するアイテムを簡単に探せる

・メッセージ機能の丁寧な交換フローで、初めての人でも簡単に交換ができる

・取引評価による過去の取引履歴や匿名配送で、安心して交換を行える

・交換と販売の両方を同時に投稿することで、交換が決まったカードが売れてしまうトラブルを防ぐ

急拡大するアニメ・VTuber市場は、デジタル時代における推し活文化の広がりを象徴しており、国境を越えたファンダムの交流を後押ししています。

その中で『トレポータル』は、匿名配送をはじめとする安心・安全な取引環境を基盤に、ファン同士の新たなつながりを生み出す居場所として進化を続けています。

今後も市場の潮流を的確に捉えながら、国内外で推し活を楽しむ人々にとって、信頼できるコミュニティを創出し、推し活文化のさらなる発展に貢献してまいります。

