郡上八幡と美濃の歴史的街並みを巡る

長良川鉄道「一日郡上八幡クーポン」をモバイルチケットで販売開始

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、10月9日（木）より、長良川鉄道株式会社（本社：岐阜県関市、代表取締役社長：山下清司、以下「長良川鉄道」）が販売する「一日郡上八幡クーポン」をモバイルチケットで販売開始します。 モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。

「一日郡上八幡クーポン」は、長良川鉄道越美南線（美濃太田駅～郡上八幡駅間）が1日乗り放題となり、さらに郡上八幡博覧館入館券と郡上八幡城入城券がセットになった大変お得なチケットです。

「一日郡上八幡クーポン」の発着駅である郡上八幡では、毎年7月中旬から9月上旬にかけて、約30夜にわたり「郡上おどり」が開催されます。特にお盆の時期に行われる「徹夜踊り」は夜を徹して踊り続けるもので、日本三大盆踊りのひとつに数えられる伝統行事です。沿線の美濃市には、江戸期からの古い家並みが残る「うだつの上がる町並み」が広がっています。「うだつ」とは、隣家からの火災を防ぐ防火壁であり、のちに富と繁栄の象徴ともなりました。ぜひ本チケットを使って、長良川鉄道を途中下車しながら、文化と歴史ある街の散策をお楽しみください。

また、長良川鉄道越美南線全線が乗り放題となる「長良川鉄道1日フリー乗車券」も現在モバイルチケットで好評販売中です。

ジョルダンと長良川鉄道は、今後もより多くの方が安全・安心な移動ができるよう貢献していきます。

■「一日郡上八幡クーポン」の概要

長良川鉄道越美南線の美濃太田駅～郡上八幡駅間が1日乗り降り自由になる乗車券と郡上八幡博覧館入館券、郡上八幡城入城券がセットになったチケットです。

価格（税込） ： 大人 3,140円 / 小人 1,600円

チケット詳細ページ ： https://ticket.jorudan.co.jp/nagatetsu/ja/

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS版 :

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android版 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■ モバイルチケット利用イメージ

■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/

（参考）

ジョルダンとは…

1979 年 12 月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計 5,300 万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

