より直感的で使いやすさ向上。Galaxy AIもさらに便利に。

Samsung最新UI「One UI 8」

Samsung Galaxy現行モデルにも順次対応開始

サムスン電子ジャパン株式会社は最新UI「One UI 8」がSamsung Galaxy スマートフォン・タブレットなどの現行モデルにも随時対応を開始することをお知らせいたします。「One UI 8」は2025年8月に発売した「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」および同年9月19日に発売した「Samsung Galaxy Tab S11 ｜S11 Ultra」のみに対応しておりましたが、この度、2022年の「Samsung Galaxy S22シリーズ」以降に発売された全モデルが対象となりました。

「One UI 8」はSamsung Galaxyのさまざまな端末に対応するよう設計された最新UIで日常生活におけるスマートフォン操作をより直感的でシンプルにしつつ、生産性・利便性が向上されるよう設計されています。





※画像はイメージです。

■One UI 8の主な機能 詳細ページ

https://www.samsung.com/jp/one-ui/

■日本限定エフェクト「アイドル」がポートレートスタジオ機能に搭載

なお、One UI 8のアップデートではギャラリー内のAI「ポートレートスタジオ」機能に新しく「アイドル」エフェクトが追加され、ご使用いただくことが可能になりました。本機能は日本版のSamsung Galaxyスマートフォンおよびタブレット※のみでお楽しみいただける特別なエフェクトです。

※「アイドル」対応機種は以下の通りです。

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Fold6｜Z Fold5｜Z Flip7｜Z Flip6｜Z Flip5」

「Samsung Galaxy S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 FE｜S24 Ultra｜S23｜S23 FE｜S23 Ultra」

「Samsung Galaxy Tab S11｜Tab S11 Ultra｜Tab S10+｜Tab S10 Ultra｜Tab S9｜Tab S9+｜Tab S9 Ultra」





■One UI 8対象機種、ソフトウェアアップデート時期 （10月9日時点予定）





※対応時期は予告なしに変更される可能性があります。

※Galaxy AIの対応有無および対応機能はモデルによって異なります。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。