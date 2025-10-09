eMクライアント、iOSとAndroid向けにAI支援生産性向上スイートを含むモバイルアプリの提供を開始

オールインワンアプリがコミュニケーションと組織を統合し、より高速かつシンプルに生産性を向上

プラハ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- よりスマートな生産性向上を目指して開発された最新のメールクライアント「eMクライアント」は、iOSおよびAndroid向けモバイルアプリ機能の一般提供を開始したことを発表しました。今回のリリースにより、メール、カレンダー、連絡先、タスク、メモをシームレスに統合した、同社の生産性向上スイートがモバイルデバイスでも利用できるようになります。また、アプリにはAIアシスタンス機能が組み込まれており、メール作成と返信をより迅速に行えるため、日々のコミュニケーションがより効率的になります。

eMクライアントのCEOであるミハル・ビュルガーは、「eM Client Mobileにより、整然と業務をこなすために複数のアプリを使い分ける必要がなくなります。すべてが1か所に集約されるとともに、AIの活用により、外出先でもこれまで以上にスピーディーにコミュニケーションを取り、生産性を維持できます。このアプリは、デスクトップでユーザーが信頼するパワフルなユーザーエクスペリエンスを、モバイルデバイス向けに最適化して提供できるよう設計されたものです」と述べています。

必要なものがすべて1つのアプリに

今回のリリースにより、eMクライアントは最もご要望の多かったツールと拡張機能が1つのモバイル エクスペリエンスに統合されました。ユーザーは以下のようなメリットを享受できるようになります。

・基本的な生産性向上：カレンダー、連絡先、タスク、メモをメールとともに1つの統合型アプリで管理できます。カレンダー機能にはマルチビューとリアルタイム通知が含まれており、会議の進捗状況をいつでも把握できます。連絡先機能では、アカウント管理の同期、通話やメールへの即時対応、コミュニケーション履歴と添付ファイルの閲覧が可能です。タスクとメモも同期されるため、締め切りやアイデアをすべて1か所で管理できます。

・AIを活用したアシスタンス機能：統合型AIツールにより、下書きを作成したり、返信を素早く生成したりできます。つまり、デスクトップ版と同じスマート機能をモバイルでも利用できるようになります。メールを瞬時に翻訳または校正したり、丁寧な断り文や詳細情報の依頼文をワンタップで作成したり、独自のプロンプトを入力してカスタムの返信も作成できます。AIは定型的なメッセージを効率化し、文脈を認識したうえで返信を提案し、外出先でも効率的なコミュニケーションを可能にします。

・強化されたユーザーエクスペリエンス：AndroidおよびiPad向けにタブレット向けに最適化されたユーザーインターフェース（UI）は、デスクトップに近いレイアウトを実現し、パネルにピンを打ったり、折りたたむことで読みやすくするオプションも備えています。調整可能なフォントサイズ、柔軟なリストの並べ替え、そしてiOSのパフォーマンス向上により、デバイスを問わずスムーズで高いレスポンスのユーザーエクスペリエンスを実現します。

AIを利用した生産性ツール市場は大幅な成長を遂げており、少なくとも2030年から2034年にかけては大幅な拡大が見込まれています。あらゆる業界の組織が、ワークフローとコミュニケーションの効率化を目指し、これらのソリューションに投資しています。eMクライアントは、モバイルアプリにAIを直接組み込むことで、AIによる進歩を日常的なメールやコラボレーションにもたらします。

提供状況

eMクライアント モバイルアプリは、iOSとAndroid向けに全世界で一般公開されました。既存ユーザーは自動的にアップデートを受け取り、新規ユーザーはわずか数クリックでアプリをセットアップできます。自動アカウント検出機能とQRコードによるインポート機能により、デスクトップ版からの設定の移行も簡単に行うことができます。

eMクライアントは今年初め、UIにいくつかの改良を加えたeM Client 10.3をリリースしました。また、プロフィール、アカウントグループ、キーボード ショートカットの追加など、ポストボックスの旧ユーザーから要望の多かった機能も導入されました。昨年末、eMクライアントは米国のメールアプリケーション企業であるポストボックスを買収しました。この戦略的買収により、eMクライアントのサービス提供範囲が拡大し、メール管理における生産性とユーザー効率がさらに向上しました。

詳細は、www.emclient.com/mobile-featuresをご覧ください。

eMクライアントについて

eMクライアント（www.emclient.com）は、最新のテクノロジーと互換性があり、すべての主要メールプロバイダーをサポートする最新のメールクライアントを開発するという目標を掲げ2006年に設立されました。世界中で10万社以上の企業と250万人以上のユーザーから信頼を受けるeMクライアントは、あらゆる規模の企業にとって強力なエンタープライズ メール ビジネスソリューションであり、生産性向上ツールとなっています。

