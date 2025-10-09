投資フォーラム「フォーラム・インベスト・イン・セネガル2025」で、バシル・ジョマイ・ファイ大統領が変革を推進するセネガルへの投資を呼びかけ







セネガル、ダカール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- セネガルのバシル・ジョマイ・ファイ大統領閣下は、投資フォーラム「フォーラム・インベスト・イン・セネガル2025（Fii セネガル2025、https://FiiSenegal.sn/）の開会式で、「セネガルは、アフリカ大陸自由貿易圏の枠組みの中で、近代化と改革が進む法的環境により、成長する市場を提供します。セネガルは皆様を歓迎し、事業の構築と成功を支援する準備ができています。ぜひ、高いポテンシャルを持つ戦略的分野でビジネスの機会を活用してください」と述べました。

大統領はこのスピーチで、フォーラムの前向きな進展を促し、経済変革、安定、そして信頼への道を確固たる決意で歩むセネガルの姿を表現しました。大統領は、同国の長期的発展の指針となるべき枠組みとして、「ビジョン・セネガル2050」の4つの柱、すなわち経済の多様化、地域開発、ガバナンスの強化、そして人的資本への投資を改めて強調しました。

これに続き、APIX（投資促進庁）のバカリ・セガ・バティリ事務局長は、この方向性を歓迎し、「Fiiセネガル2025はただのフォーラムではありません。アフリカと世界に開かれ、安定、信頼、そして繁栄を共有する拠点となるという野心を、セネガルが誇りを持って表明する場なのです」と述べました。

2日間にわたり開催されたこのフォーラムでは、「機会をつなぎ、未来を築く」をテーマに、政策立案者、投資家、世界のリーダーたちをダカールに迎え、価値創造、地域変革、そして持続可能な資金調達に焦点を当てたハイレベルの対話が行われます。

初日のハイライトは、アフリカと世界の指導者を集めた大統領パネル、さらにエネルギー、戦略的資源、健康、農業、セネガルの産業拠点といったテーマごとのセッションでした。

APIX事務局長は、設立イベントの閉会にあたり、同国に向けられた信頼について、「Fiiセネガル2025の開催に伴い、アフリカの経済変革における中心的役割、そして世界の投資家にとっての信頼できる投資先としてのセネガルが再確認されました。投資の時は今です。変革はここで起こります。成功への道をとも進みましょう」とコメントしました。

APIX Senegal S.A.に代わりAPOグループが配信

ダウンロード用画像（1）： https://apo-opa.co/4397s22 （バシル・ジョマイ・ファイ大統領閣下）

ダウンロード用画像（2）: https://apo-opa.co/437tjXG （Fiiセネガル2025、開会式）

ダウンロード用画像（3）: https://apo-opa.co/3IXZyBX （Fiiセネガル2025、パネルディスカッション）

ダウンロード用画像（4）: https://apo-opa.co/4mUIydS （APIX（投資促進庁）のバカリ・セガ・バティリ事務局長）

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251008236572/ja/

Contacts

Media Contact:

Johnson Mbengue

Phone Number : +221 77 529 82 33

Email : jmbengue@apix.sn







Source: APIX Senegal S.A.





