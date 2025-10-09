Milliken & Company、Millad ClearX(TM) 9000を発売：ポリプロピレンの明確な選択肢





添加剤レベルを低く抑えながら優れた透明性を実現し、生産を合理化し、コンバーターや樹脂製造業者の配合オプションを拡大します。

サウスカロライナ州スパルタンバーグ, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- Milliken & Companyは、ポリプロピレン（PP）用の次世代透明化技術Millad ClearX™ 9000を発表しました。この製品は、添加剤の含有量を減らしながら、きわめて高い透明性を実現するために開発されたソリューションです。食品包装、家庭での物の保管、医療用途に最適なMillad ClearX™ 9000は、透明PPにおける価値、美観、運用効率の新たな基準を打ち立てるものです。



Millad ClearX™ 9000, Milliken's next generation clarifying technology for polypropylene (PP), delivers ultra-clear transparency at reduced additive loading levels.



実績のあるMillad®をベースにしたプラットフォームであるMillad ClearX™ 9000は、メーカーに次のような高度なソリューションを提供します。

超透明PPを実現：より効率的な充填レベルを使用することで、必要な清澄化添加剤の量を削減します。

抽出率と移動率を低減：PP包装および部品に使用され、食品接触用途や医療用途に重要です。

加工適合性を向上：以前の世代と比較して、運用効率が向上します。

バージン樹脂とPCR樹脂の分離管理が不要：より柔軟な構成が可能になります。

「Millad ClearX™ 9000はポリプロピレン業界にとって画期的な製品です。清澄化添加剤を抑えながらきわめて高い透明性を実現し、これまでにない柔軟性をお客様に提供できるようになりました」と、Millikenのプラスチック添加剤事業を統括する上級副社長兼マネージング・ディレクターWim Van De Velde氏は述べています。「今回の発表は、Millikenが材料科学を進歩させ、進化する市場の需要にパートナーが対応できるよう支援するという継続的な取り組みを反映したものです。」

Millad ClearX™ 9000は、FDAの広範な使用条件承認（A～J）を取得しており、幅広い食品接触用途での使用が可能になります。添加剤の適合性を高めることで、樹脂生産者とコンバーターはダウンタイムと廃棄物を減らし、段取り替えを迅速化することができるため、製造効率が目に見える形で向上します。この技術により、他のMillad清澄剤との適合性も向上し、生産者はバージンPPと使用済みリサイクル（PCR）PPの両方の配合を柔軟に最適化できるようになるため、持続可能性の取り組みにも貢献します。

「私たちのチームは、ポリプロピレン用途における透明性と効率性に対するニーズの高まりに応えるために、Millad ClearX™ 9000を開発しました」と、Millikenのプラスチック添加剤事業のグローバル製品ライン・マネージャーであるBhavesh Gandhi氏は述べています。「添加剤の負荷と移行率を低減することで、当社は見た目が美しいだけでなく、食品や医療用途の最高基準を満たす製品を開発できるよう支援しています。」

Millikenは、Milladプラットフォームを通じて、PCRコンテンツを組み込んだ透明なPP部品やパッケージを作成するための透明化剤の応用を開拓しており、同社の最新の透明化技術はその伝統を基盤としています。Millad ClearX™ 9000の詳細については、milliken.comをご覧ください。

Millikenについて

Milliken & Companyは、材料科学に特化したグローバルな製造業リーダーです。未来のブレークスルーを今日もたらすことに注力しています。業界をリードする分子から持続可能なイノベーションまで、Millikenは人々の生活を豊かにし、顧客やコミュニティに解決策を提供する製品を創造しています。数千件の特許と、テキスタイル、フローリング、化学、ヘルスケア事業にまたがるポートフォリオを活用して、同社は一貫した誠実さと卓越性をもって、世代を超えて世界に肯定的な影響を与えることに注力しています。Millikenの好奇心旺盛なマインドと創造的なソリューションについては、milliken.com、Facebook、Instagram、LinkedInで詳細をご覧いただけます。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2790290/Millad_ClearX_9000.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com