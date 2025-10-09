Guidepoint、AIと専門知識を統合した新プラットフォーム「Guidepoint360」を発表





175万人以上のアドバイザーと6万件以上の専門家議事録から、単一プラットフォームで知見を抽出・統合します。

ニューヨーク, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- グローバルをリードするエキスパート・ネットワーク企業Guidepointは本日、Guidepoint360とAskGPの提供開始を発表しました。これらは、Guidepointのコンテンツを一元化し、インサイトを迅速に抽出することで、リサーチ・プロセス全体の効率化と高度化を図る、新たな統合ワークスペースおよび対話型AIアシスタントです。

ノイズを削減し発見を加速するために構築されたGuidepoint360は、クライアントが専門家の知見を活用する方法において大きな前進を意味し、以下を統合します。

・175万人以上のアドバイザーからなるGuidepointネットワークとの1対1の専門家交流

・6万件以上の専門家インタビュー記録を収めたGuidepointライブラリ

・Guidepointコンテンツから知見を抽出し統合、検証のために情報源を引用する対話型AIアシスタント、AskGP

「今日の意思決定者は、前進する道筋を見極めるために、正確で検証済みの答えを必要としています」と、GuidepointのCEOであるAlbert Sebag氏は述べています。「Guidepoint360とAskGPにより、チームが疑問から確信ある意思決定へ、より迅速かつ摩擦なく移行できるよう支援します。」

この最新技術は、知識へのアクセスを加速させるため最先端技術を活用するというGuidepointの姿勢を体現しています。調査プロセスの中核にイノベーションを据えるGuidepoint360は、投資家、経営コンサルタント、企業が意思決定に専門家の知見を組み込む方法を変革する可能性を秘めています。

「Guidepoint360は、AIの最も意義深い影響が専門家の調査を置き換えることではなく、強化することにあることを実証しています」と、Guidepointの最高技術・AI責任者であるKaushik Deka氏は述べています。「AskGPでは、クライアントは引用付きで即座に要約を得られるため、ユーザーは、答えが何なのかだけでなく、なぜその答えが正しいのかを確認でき、すべてGuidepointが提供するコンプライアンス基準の範囲内で行われます。」

詳細情報またはGuidepoint360へのアクセスをご希望の場合は、sales@guidepoint.comよりガイドポイント担当者までお問い合わせください。

Guidepointについて

Guidepointは、グローバルな専門家ネットワークから厳選された専門知識を持つ専門家をクライアントに紹介します。Guidepointの幅広いサービスにより、クライアントは新しい業界へのアクセス、流行のトピックへの対応、重要なテーマについての詳細な調査、定性的な知見の検証を行うことができます。Guidepointの多国籍クライアント基盤には、一流コンサルティング会社、ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ企業、Fortune誌掲載の上場企業が含まれます。

詳細については、www.guidepoint.comをご覧ください。



Meet Guidepoint360. The only platform that unifies your expert consultations, transcripts, and on-demand insights, powered by AI. Faster answers, sharper decisions, zero extra steps.



ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2789793/Guidepoint_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2789794/Guidepoint360.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com