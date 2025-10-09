THE WORLD′S 50 BEST BARS 2025が発表され、香港のBAR LEONEがTHE WORLD′S BEST BARに輝く





・Bar LeoneはThe World's Best Barに輝き、アジア初のNo.1が誕生

・2025年のリストには29都市のバーが掲載され、新たに8エントリー登録

・Simone CaporaleはRoku Industry Iconに輝く

・メキシコシティのBar MauroはCampari One To Watch Awardを受賞

・パリのThe Cambridge Public HouseはKetel One Sustainable Bar Awardを受賞

・No.25でDisaronno Highest New EntryはブラチスラヴァのMirror Bar

・ミラノのMoebius Milanoは順位が31上がってNo.7になり、Nikka Highest Climber Awardを受賞

・アテネのBaba au RumはRémy Martin Legend of the List賞を受賞

・ニューヨークのSip & GuzzleはThree Cents Best New Opening賞を受賞

・ペナンのBackdoor BodegaはSiete Misterios Best Cocktail Menu Awardを受賞

・Best Bar Design AwardはシドニーのTigra + Disco Panteraが受賞

・Les Vergers BoironがスポンサーしているMimi KakushiはThe Best Bar in the Middle Eastを受賞し、LangjiuがスポンサーしているHero BarはThe Best Bar in Africaを受賞

ロンドン, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- PerrierがスポンサーしているThe World's 50 Best Bars 2025のリストは、香港のライブ授賞式で発表されました。この年間イベントは、世界中のバー・コミュニティによる仲間の優れた業績を称える17回目のエディションでつながり再び結束させました。



Bar Leone in Hong Kong is named No.1 in The World’s 50 Best Bars 2025, sponsored by Perrier, at the live awards ceremony held in Hong Kong on 8 October - marking the first time the title has been awarded to a bar in Asia.



1～50位の全リストについては、こちらをクリックしてください。

香港のセントラル地区に位置するBar Leoneは「庶民のためのカクテル」を意味する「cocktail popolari」という哲学に基づいて作られており、地元の人々が集まってコーヒーやアペリティフを飲みながらカジュアルな会話を楽しむローマのローカルなバーに敬意を表しています。共同設立者であるLorenzo Antinori氏の目標は、現代のミクソロジーの複雑さを取り除き、真心を込めて正確にシンプルで高品質なドリンクの提供に戻ることです。

トップ5にランクインしたその他のバーには、メキシコシティのHandshake Speakeasy（No.2）、バルセロナのSips（No.3）、Paradiso（No.4）、ロンドンのTayēr + Elementary（No.5）があります。

The World's 50 Best Barsのコンテンツ責任者であるEmma Sleight氏は、「PerrierがスポンサーしているThe World's Best Bar 2025としてBar Leoneを発表できて嬉しい限りです。この快挙はアジアのバーがトップの座を獲得した初めての例であり、Bar Leoneが卓越したホスピタリティを再定義する取り組みの証でもあります。世界中のバーの雰囲気における多様性にスポットライトを当て、このリストにランクインしたすべてのバーを称賛できて光栄な限りです」

