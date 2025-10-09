Standard TextileとAccorが世界中のラグジュアリー施設でMascioni Hotel Collectionの展開を発表

AccorがFairmont、Sofitel Legend、Sofitel、MGallery Collectionの客室におけるブランド基準としてMascioni Hotel Collectionを採用

シンシナティ, 2025年10月9日 /PRNewswire/ -- 高級ホテル業界で最も権威あるブランドの1つであるAccorとStandard Textile Co., Inc.は本日、戦略的提携を発表しました。これにより、Mascioni Hotel CollectionがAccor高級ブランド選定施設（Fairmont、Sofitel Legend、Sofitel、MGallery Collection）における優先高級リネン・サプライヤーとなります。この画期的な提携は、世界350以上の施設を対象とします。



AccorとMascioni Hotel Collectionは共同で、ベッド・リネンとバス・リネンの限定コレクションを開発し、比類なき快適さと洗練された優雅さでゲストを包み込むことで、ホテル滞在のラグジュアリー体験を大幅に向上させるよう細部まで設計されています。この寝具コレクションは、優れた柔らかさと耐久性を提供するプレミアム・コットンを使用した製品が特徴です。Mascioni Hotel Collectionのリネンを採用する各Accorラグジュアリー・ブランドは、独自のアイデンティティに合わせてコラボレーションをカスタマイズします。SofitelとSofitel Legendはクラシックなフレンチ・エレガンスを反映し、MGallery Collectionはモダンな工夫を加えたデザインを提供し、Fairmontは洗練されたラグジュアリーを表現します。

「Fairmont Hotels & Resortsは常に温かく、親しみやすく、本物の魅力を備え、ゲストが自宅のようにくつろぎながら非凡な体験を享受できる空間を創出しています」と、FairmontのCEOであるOmer Acar氏は述べています。「Mascioni Hotel Collectionとの協業は、卓越性への共通の取り組みを真に証明するものです。」

「SofitelとMGalleryは、Mascioni Hotel Collectionと提携し、ラグジュアリーな提供物をイタリアのテキスタイル芸術の頂点と融合できることを大変誇りに思います」と、Sofitel Legend、Sofitel、MGallery、EmblemsのCEOであるMaud Bailly氏は述べています。「この戦略的提携は、客室における優雅さと快適さを再定義し、世界中で真に卓越したゲスト体験を提供します。」

Mascioni Hotel Collectionは、ホスピタリティ市場に特化したリネン・ブランドです。1957年にイタリアで創業した同ブランドは、2018年にホスピタリティ業界の世界的リーダーであるStandard Textileに買収されました。今日、Mascioni Hotel Collectionは優雅さの象徴として、世界最高峰のホテル向けにオーダーメイドのリネンを提供しています。

「Accorとの提携を大変嬉しく思います」と、Standard Textileの最高経営責任者であるGary Heiman氏は述べています。「Accorのラグジュアリー・ポートフォリオは洗練さ、革新性、そしてパーソナライズされた体験を体現しており、Mascioni Hotel Collectionのブランド価値と完全に一致しています。この提携により、真に特別なものを創造し、ラグジュアリーの新たな基準を確立することが可能となります。」

Standard TextileとAccorのサステナビリティおよびゲストの快適な滞在への取り組みの一環として、Mascioni Hotel CollectionはOEKO-TEX Standard 100認証を取得しています。この認証は、コレクションの全製品が有害な化学物質を含まず、ゲストと環境の双方にとって安全であることを保証します。

Standard Textileについて

1940年に設立されたStandard Textileは、革新性、品質、サービスという企業文化を育んできました。150件以上の特許を取得した製品群は、耐久性、長寿命、価値を提供するために設計されています。垂直統合型企業であるStandard Textileは、施設向けテキスタイルおよびアパレル市場における総合ソリューションで世界をリードするプロバイダーです。テキスタイル・デザイン、製造、ランドリーに関する専門知識、そしてグローバルなインフラを活用し、同社は世界中の医療、ホスピタリティ、インテリア市場の顧客にサービスを提供しています。詳細については、standardtextile.comをご覧ください。

Accorについて

Accorは世界有数のホスピタリティ・グループであり、110か国以上で5,700以上のホテル・リゾート、10,000以上のバー・レストラン、ウェルネス施設、フレキシブル・ワークスペースを提供し、滞在と快適な体験を創出しています。45以上のホテル・ブランドを展開し、ラグジュアリーからエコノミーまで幅広い市場をカバーしているほか、Ennismoreとのライフスタイルを包含する、業界で最も多様なホスピタリティ・エコシステムを有しています。予約プラットフォーム兼ロイヤリティ・プログラムであるALL Accorは、ホテル滞在中およびその先におけるAccorの約束を体現し、会員にユニークな体験へのアクセスを提供します。Accorは、ビジネス倫理、責任ある観光、環境持続可能性、地域社会との関わり、多様性、包摂性を通じて積極的な行動を推進することに注力しています。Accorの使命は、グループの目的「責任あるホスピタリティの芸術を開拓し、心からの思いやりをもって文化をつなぐ」にも反映されています。1967年に設立されたAccor SAは、フランスに本社を置いています。同グループはCAC 40指数の構成銘柄であり、Euronext Paris Stock Exchange（ISINコード：FR0000120404）および米国のOTC市場（Ticker：ACCYY）に上場しています。詳細については、group.accor.comをご覧いただくか、X、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokで同社をフォローしてください。

Judy Sroufe

ブランド・マーケティングおよびコミュニケーション担当副社長

Standard Textile Co., Inc.

jsroufe@standardtextile.com

www.standardtextile.com



