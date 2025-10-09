世界のデジタル屋外市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート：フォーマットタイプ別、用途別、エンドユーザー別-2030年までの世界機会分析および産業別予測
021年の世界のデジタル屋外市場規模は209. 9億米ドルでした。世界のデジタル屋外市場規模は、2022年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）11.7％で成長し、2030年には568億米ドルに達すると予測される。
デジタル屋外市場とは、デジタルメディアを使用して家庭外の製品やサービスを宣伝する従来とは異なる形態の広告を指します。デジタルサイネージは、デジタル屋外（DOOH）とも呼ばれ、伝統的でオーソドックスなマーケティングや広告の形態に効果的に取って代わりました。
日本におけるDX推進とデジタル屋外メディアの融合
日本政府が進める「デジタル田園都市国家構想」や「スマートシティ」構想の推進により、公共インフラや交通機関へのデジタルサイネージ導入が進展しています。特に東京・大阪・福岡といった都市圏では、駅構内やバス停留所、さらには繁華街の大型ビジョンなど、視認性の高いデジタルスクリーンの設置が急増しています。こうしたロケーションにおける高精度なターゲティング広告は、従来のマス広告とは異なり、AI解析による属性別最適表示が可能となり、広告主にとっての費用対効果（ROI）を大きく向上させています。日本企業は今、広告配信を単なる視覚的情報ではなく、“都市の情報流通システム”として再定義するフェーズに差し掛かっています。
消費者行動の変容とマルチチャネル戦略への対応
スマートフォンの普及とSNSの定着によって、消費者は一方通行の広告では反応しなくなりました。こうした背景の中で、デジタル屋外広告は、モバイル連動やQRコード、ARコンテンツなど、インタラクティブな要素を強化することで、消費者参加型の広告体験を提供しています。特にZ世代やミレニアル世代をターゲットとするブランドにとって、屋外広告はリアルとデジタルの橋渡しとなる極めて重要な接点です。日本市場でも、若年層が集まる渋谷・原宿・梅田といったエリアで、SNSと連動した“バズる広告”戦略が成果を上げ始めています。
主要な競合他社
● Broadsign International, Incorporated
● Clear Channel Outdoor Holdings, Incorporated
● Daktronics, Incorporated
● JCDecaux SA
● Lamar Advertising Company
● NEC Corporation
● oOh!media Limited
● Outfront Media Incorporated
● Samsung Electronics Co. Limited
● Mvix Incorporated
● Other Prominent Players
データドリブンな広告配信によるパフォーマンス最適化
IoTやセンサーテクノロジーの活用により、デジタル屋外広告は視聴者数、滞在時間、反応率などの詳細なデータ収集が可能となっています。これにより、広告主はPDCAサイクルに基づく継続的なパフォーマンス改善が行えるようになり、マスメディア広告では不可能だった“投資対効果の見える化”が実現しています。日本国内でも、広告代理店やメディアバイイング企業がAI解析ツールを活用した広告レポーティングを強化しており、今後の市場競争は“配信力”から“解析力”へとシフトしていくと見られています。
