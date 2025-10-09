株式会社TSOと株式会社三木森（TIME GRACE GINZA）が委託販売業務提携契約を締結

株式会社三木森

2025年10月6日

株式会社TSO（本社：東京都新宿区、代表取締役：中屋仁志）と、株式会社三木森（本社：東京都千代田区、代表取締役：安竜洙）は、ブランド時計・バッグ・アクセサリーの流通および販売強化、より高価な買取に特化する事を目的とした委託販売契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、三木森が持つ広範な販売ネットワークと流通ノウハウを活用し、TSOの販路拡大およびブランド価値の向上を図ります。今後、両社は協力体制を一層強化し、国内外の市場ニーズに対応した商品展開を進めてまいります。

■契約締結の背景

TSOはこれまで全国に支店を展開し自社による直販を中心に事業を展開してまいりましたが、さらなる顧客層拡大と販売効率化を目的として、豊富な販売実績を持つ三木森との協業を決定しました。

三木森の強みである販路構築力と、TSOのリユース事業を核とする幅広いサービス展開力が組み合わさることで、より多くのお客様へ高品質なブランド時計・バッグ・アクセサリーを届けることが可能になります。

■今後の展望

両社は、共同プロモーション活動や共同企画など、長期的なパートナーシップを視野に入れた取り組みを進めてまいります。

＜会社概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99599/table/25_1_a9c41015a66df1681d98e6775785c169.jpg?v=202510090957 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/99599/table/25_2_79f156d4fe7ac5017904d6127c054474.jpg?v=202510090957 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三木森 TIME GRACE GINZA

所在地：東京都中央区銀座4丁目10番14号 ACN銀座4ビルディング1F-2F

TEL：03-5801-5888

E-mail：timegrace@miki-mori.co.jp