2025年度／高知県立林業大学校 オンライン木造建築講座 第２回目

高知県立林業大学校

建築家・隈研吾氏が校長を務める高知県立林業大学校（高知県香美市）は、木造建築について学ぶオンライン講座（主催：高知県立林業大学校、後援：公益社団法人 日本建築士会連合会／一般社団法人 高知県木材協会）を開催いたします。各回異なるテーマ・講師による、全３回の公開講義です。本リリースでは、第２回目の講義についてお知らせいたします。建築実務者だけでなく、建築を学ぶ学生や森林・林業関係者など、木造建築に関心をお持ちのみなさまのご参加をお待ちしております。中大規模建築物の木造化が確実に広がりつつある中で、これからの木造建築への理解を深める本講座を是非ご活用ください。

第２回目は、NPO法人サウンドウッズ 代表理事 安田 哲也氏が登壇！

■講義テーマ：木のまちづくりを支える森づくりを次の世代に託す～木の役場建設が気づかせてくれたこと～

受け継いできた森を伐採し拠点施設整備の柱・梁に活かすと同時に、次の世代のために新

たな森を育て始めた公共施設整備をご紹介します。木の建築だからこそ果たせる、地域の

将来のための大切な役割について考えます。



■講師：NPO法人サウンドウッズ 代表理事 安田 哲也氏

講師陣に直接ご質問いただける質疑応答の時間もあり！

WEB会議システムZoomを活用したオンライン開催のため、インターネットに接続できる環境であればどこからでも受講が可能です。また講義内には、講師陣に直接ご質問いただける質疑応答の時間も設けられます。



全3回の講座は、いずれか1回からお申込みいただけます。興味のあるテーマやご都合に合わせてご参加ください。



※ WEB会議システムZoomを使用して実施する講座です。あらかじめ接続環境をご確認の上、お申込をお願いいたします。

※ 定員：各100名程度。（先着順・定員になり次第締切とさせていただきます。）

※ 申込締切：各回2日前締切

開催概要

■日時：2025 年 10月31日（金）19:00～20:30

■内容：第２回：木のまちづくりを支える森づくりを次世代に託す～木の役場建設が気づかせてくれたこと～

登壇者：NPO法人サウンドウッズ 代表理事 安田 哲也氏

■申込締切：10月29日（水）

■開催形式：オンライン※ WEB会議システムZoomを使用予定

■参加費：無料

■定員：各100名程度（先着順） ※要申込・定員になり次第締切

■主催：高知県立林業大学校

■後援：公益社団法人 日本建築士会連合会／一般社団法人 高知県木材協会

■イベント詳細はこちら：https://kochi-forestry.ac.jp/2025online-2/

■申込はこちら：https://x.gd/mFcqb

＜高知県立林業大学校とは＞

森林率日本一の高知県で、林業、木材産業、木造建築の各分野で、基礎から専門的な技術までをしっかり学べる学校。即戦力として活躍できるスペシャリストを育てるため、豊富な実習時間を確保した実践的なカリキュラムが特長で、最大165万円（年間）の給付金を支給する支援制度を整備しており、安心して研修に専念することができます。