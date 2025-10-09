理学療法士の企業出張フィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)︎」累計利用者数13,000人突破！

Well Body株式会社

従業員の皆様の「健康」という名の資産を守り、長く健康に働く環境設備は、非常に重要なことですが、従来のフィジカルケアの福利厚生とは何がちがうのか、事例をもとにご紹介します。

■ 仕事の中で起こる慢性的な疲労 ― 見逃すことによるリスク

デスクワークや長時間の運転、立ち作業など、日々の業務の中で積み重なる身体への負担は、気づかないうちに慢性的な疲労や痛みとして現れます。集中力の低下やパフォーマンスの低下にはとどまらず、のちに病院で治療を受けた際にも、リハビリではケアしきれないほどの重症化につながってしまうことがあります。

特に近年では、リモートワークや不規則な勤務形態によって、従業員の体の不調を企業側が把握しづらくなっており、“見えない疲労”が生産性を下げる新たな課題となっています。

■ 予防の重要性と「Offi-Stretch(R)︎」について

慢性的な不調を“起こってから対処する”のではなく、“起こる前に防ぐ”という発想が、今の企業に求められています。医療国家資格を持つ理学療法士が企業に直接訪問し、従業員一人ひとりに合わせた予防的ケアを行うフィジカルケアサービスです。

単なるリラクゼーションやストレッチではなく、姿勢や筋肉の使い方を科学的に分析し、再発しにくい体づくりをサポートするのが特徴です。

このように「Offi-Stretch(R)︎」は、従業員が健康で快適に働き続けるための“予防型フィジカルケア”として、企業の健康経営を支える新たな仕組みを提供しています。

■ 利用者の声と、企業が得られるメリット

「Offi-Stretch(R)︎」を導入した企業では、従業員の体調変化や業務への意識の変化が数多く報告されています。

利用者からは、

・「施術中のカウンセリングで、日常的に気を付けるポイントを教えてもらえたことで、慢性的な不調が改善した」

・「会社にいながらリフレッシュできて非日常的な体験ができる」

・立ち仕事が多く、膝の痛みを抱えていました。整形外科など自身で通院もしていたのですが、予約の手間や費用の負担などもありました。これまで指摘されたことがなかった不調の原因もわかり、いまでは週に一度の「Offi-Stretch(R)」が楽しみになっています。

・勤務中に後ろめたさがなく身体のメンテナンスをしてもらえることが一番ありがたかったです。施術後は身体の可動域が広がり、マッサージよりも自分にフィットしていると感じました。

などの声が多く寄せられています。

昨日、累計利用者数は約13,000人を突破し、サービス全体の利用満足度は96.4点と高評価を獲得。

企業側にとっても、従業員の不調軽減による生産性向上・離職率の低下・医療費負担の軽減といった効果が期待でき、健康経営の取り組みとしても高い評価を受けています。

■ 今後の展望とWell Bodyの目指す未来

Well Body株式会社は、「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに」というミッションのもと、企業向けフィジカルケアの新しいスタンダードを築いています。オンラインで受けられるリモートストレッチなど、新たなサポート体制の拡充を進めていきます。

働く環境の変化が加速する今、企業にとって「従業員の健康を守ること」は経営戦略の一部となりつつあります。“人が健やかに働ける企業文化”の実現をこれからも支えていきます。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

