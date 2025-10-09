合同会社 Solana Japan

2025年10月8日（米国太平洋時間）ーーSuperteam Japan は、本日、暗号資産ソラナ（SOL）に特化したトレジャリー事業「DFDV JP」の立ち上げを目指し、米ナスダック上場のDeFi Development Corp.（以下「DFDV」）と提携しました。DFDVは、世界で初めて継続的な資金調達によるSOL購入とステーキング等を通した運用を目的としたトレジャリー戦略を採用した上場企業です。

ナスダック上場DFDVのフランチャイズ展開

DFDVは、国際的なトレジャリー事業のフランチャイズ展開を指す「トレジャリー・アクセラレーター」プログラムを発表しております。日本での本取り組みが実現すれば、韓国におけるDFDV KRに続くアジアで2例目の立ち上げとなります。株式投資家に対するソラナの存在感を世界的に拡大するためのDFDVの継続的な取り組みを示すものとなります。

DFDVのトレジャリー・アクセラレーターは、国際的なソラナDAT（Digital Asset Treasury）の立ち上げに際して、財務戦略の支援、バリデーター運用ノウハウの提供、エコシステムを活用した運用戦略など、様々な面でサポートを実施します。DFDV JPもこのリソースを活用し、Superteam Japanとの協力のもとで事業を開始し、日本という世界で最も重要な暗号資産市場のひとつにおけるソラナの普及をさらに加速させることを目指します。

DFDVのCOO兼CIOであるパーカー・ホワイト氏は以下のようにコメントを寄せています。

「日本は長らくデジタル資産のグローバルリーダーであり、世界で最も先進的な規制環境のひとつを有しています。私たちは、Superteam Japanと提携し、日本における初のSolanaデジタル資産トレジャリーの実現に向けて協働できることを大変嬉しく思います。」

ソラナのSuperteam Japanと提携

Superteam Japanは2024年6月に設立。日本最大のソラナのカンファレンスである「SuperTokyo」を開催し、これまでに数百のソラナのスタートアップを支援してきました。コミュニティ活動にとどまらず、エンタープライズ領域での事業開発にも積極的に取り組んでいます。Superteam Japanを運営する日本法人はみんなの銀行、Fireblocks、TISと提携し、Solana上でのステーブルコイン発行を推進しています。

今回のDFDVとの提携には、Superteam Japan代表の大木悠と、事業開発統括の佐藤茂が携わります。以下は代表の大木によるコメントです。



「今回のDFDVとの協業は、日本におけるソラナのエコシステムにとって重要なマイルストーンです。ソラナのトレジャリー事業を日本で展開することで、日本の投資家がソラナの成長に参加するための橋渡しを実現するとともに、日本がソラナを起点としたデジタル資産のイノベーションのハブとしての役割を強化できると考えています。」

DeFi Development Corp.について

DeFi Development Corp.（Nasdaq: DFDV）は、トレジャリー事業において主要保有資産をSOLに割り当てる方針を採用しています。この戦略により、投資家にSOLへの直接的なエクスポージャーを提供するとともに、ソラナのエコシステムの成長に積極的に貢献しています。当社は独自のバリデータインフラを運営し、ステーキング報酬やデリゲーションからの手数料を得ています。またDeFi領域全般に事業を展開し、ソラナのアプリケーションレイヤー拡大を支援・活用する新しい方法を模索しています。

また、AIを活用したオンラインプラットフォームとして、不動産業界にデータやソフトウェアのサブスクリプション、付加価値サービスを提供し、複雑化する不動産エコシステムに関わる関係者を結びつける事業も展開しています。年間100万人以上のウェブユーザーにサービスを提供しており、その中には数十億ドル規模の資金調達を行う集合住宅・商業用不動産オーナーやデベロッパー、各種専門サービスプロバイダー、そして米国の10%以上の銀行、信用組合、REIT、デットファンド、Fannie Mae(R)やFreddie Mac(R)の住宅ローン機関、FHA認定金融機関、CMBSレンダー、SBAレンダーなどが含まれます。



ホームページ: https://defidevcorp.com/

X（Twitter）アカウント: https://x.com/defidevcorp

Superteam Japanについて

Superteam Japanは2024年6月に設立され、日本最大のソラナのカンファレンスであるSuperTokyoを開催し、これまでに数百のソラナのスタートアップを支援してきました。コミュニティ活動にとどまらず、エンタープライズ領域での事業開発にも積極的に取り組んでおり、運営会社はみんなの銀行、Fireblocks、TISと提携し、ソラナ上でのステーブルコイン発行を推進しています。

ホームページ: https://superteamjp.fun/

X（Twitter）アカウント: https://x.com/SuperteamJapan

大木 悠について

テレビ東京・ニューヨーク支局で金融市場に特化した報道番組の制作に従事した後、デジタル資産の国内大手メディア『コインテレグラフ・ジャパン』で編集長を務める。2022年にデジタル資産の取引サービスを手がける米クラーケン（Kraken）の日本法人・広報責任者に就任。その後、同じくデジタル資産の取引サービスをグローバルに展開するdYdXに参画し、アジア地域を統括し、2024年5月より現職。早稲田大学卒、オランダ・エラスムス大学ロッテルダム大学院で経済哲学の修士課程、英ヨーク大学院で政治哲学修士課程修了。



X（Twitter）アカウント: https://x.com/leomarudesu

佐藤 茂について

ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、S&Pグループにて18年間にわたり経済・金融記者として活躍。米ビジネスメディア『Business Insider』日本版の共同創設を経て、2019年にはWeb3／デジタル資産の世界大手メディア『CoinDesk』日本版の編集長に就任。2022年に独立し、HIKE合同会社を設立。国内外のWeb3プロジェクトの戦略設計・事業開発支援に携わる。2025年1月より現職として、ブロックチェーン「Solana」の日本市場におけるエンタープライズ展開をリードする。カリフォルニア州立大学卒。

お問い合わせ先:

担当: 大木

japan@superteam.fun