札幌大学が10月18日に「第1回ニュースポーツ体験交流会」を開催 ― モルックやダブルディスクコートなどを気軽に体験
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）スポーツセンターは10月18日（土）、「第1回ニュースポーツ体験交流会」を開催する（後援：サツドラホールディングス）。当日は、モルックとダブルディスクコートを実施。事前に簡単な講習会が行われるので、ルールを知らなくても参加することができる。要事前申し込み（締め切り：10月13日（月））、定員64名（先着順）。参加無料。
「ニュースポーツ体験交流会」は、札幌大学の教職員および学生と地域住民がスポーツを通して交流することを目的として企画されたもの。
第1回となる今回は、年齢・性別を問わず、気軽に楽しめるスポーツとして近年注目が高まっているモルックとダブルディスクコートを実施。ルールが分からなくても競技に参加できるよう、事前に簡単な講習会が行われる。
なお、同イベントは同大と包括連携協定を結んでいるサツドラホールディングス株式会社が後援となっており、参加者にはスポーツドリンクや同社が展開するドラックストア「サツドラ」西岡札大前店で利用できる7％OFFクーポンをプレゼントする。
概要は下記の通り。
◆「第1回ニュースポーツ体験交流会」概要
【日 時】 10月18日（土） 9:30～12:00
【場 所】 札幌大学 第1体育館
【持ち物】 上履き、汗拭きタオル、飲み物
【対 象】 札幌大学の教職員および学生、地域住民 など
【種 目】
・モルック
・ダブルディスクコート
※ルールが分からなくても大丈夫です。事前に簡単な講習会を行います。
【参加料】 無料
【申 込】
下記URLから申し込み（締め切り：10月13日（月））
https://forms.office.com/r/FPLxzVyjW5
【定 員】 64名
【参加特典】
・スポーツドリンク
・サツドラ西岡札大前店限定7％offクーポン券
【主 催】 札幌大学スポーツセンター
【後 援】 サツドラホールディングス株式会社
【その他】
・万が一ケガ等を負った場合は、応急手当のみの対応になりますのでご了承願います。
・お車でお越しの際は第1駐車場をご利用ください。
・その他不明な点はお問合せ先にお尋ねください。
（参考：札幌大学公式サイト内）
・第1回ニュースポーツ体験交流会を開催します。
https://www.sapporo-u.ac.jp/news/contribution/2025/10024756.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学スポーツセンター（学生課）
TEL：011-852-9177
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/