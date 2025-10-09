札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）スポーツセンターは10月18日（土）、「第1回ニュースポーツ体験交流会」を開催する（後援：サツドラホールディングス）。当日は、モルックとダブルディスクコートを実施。事前に簡単な講習会が行われるので、ルールを知らなくても参加することができる。要事前申し込み（締め切り：10月13日（月））、定員64名（先着順）。参加無料。




　「ニュースポーツ体験交流会」は、札幌大学の教職員および学生と地域住民がスポーツを通して交流することを目的として企画されたもの。
　第1回となる今回は、年齢・性別を問わず、気軽に楽しめるスポーツとして近年注目が高まっているモルックとダブルディスクコートを実施。ルールが分からなくても競技に参加できるよう、事前に簡単な講習会が行われる。
　なお、同イベントは同大と包括連携協定を結んでいるサツドラホールディングス株式会社が後援となっており、参加者にはスポーツドリンクや同社が展開するドラックストア「サツドラ」西岡札大前店で利用できる7％OFFクーポンをプレゼントする。
　概要は下記の通り。

◆「第1回ニュースポーツ体験交流会」概要
【日　時】　10月18日（土）　9:30～12:00
【場　所】　札幌大学 第1体育館
【持ち物】　上履き、汗拭きタオル、飲み物
【対　象】　札幌大学の教職員および学生、地域住民 など
【種　目】
・モルック
・ダブルディスクコート
※ルールが分からなくても大丈夫です。事前に簡単な講習会を行います。
【参加料】　無料
【申　込】
　下記URLから申し込み（締め切り：10月13日（月））
　https://forms.office.com/r/FPLxzVyjW5
【定　員】　64名
【参加特典】
・スポーツドリンク
・サツドラ西岡札大前店限定7％offクーポン券
【主　催】　札幌大学スポーツセンター
【後　援】　サツドラホールディングス株式会社
【その他】
・万が一ケガ等を負った場合は、応急手当のみの対応になりますのでご了承願います。
・お車でお越しの際は第1駐車場をご利用ください。
・その他不明な点はお問合せ先にお尋ねください。

（参考：札幌大学公式サイト内）
・第1回ニュースポーツ体験交流会を開催します。
　https://www.sapporo-u.ac.jp/news/contribution/2025/10024756.html

▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学スポーツセンター（学生課）
TEL：011-852-9177


