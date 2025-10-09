運転席と助手席の間に愛犬だけの特等席♪”運転席と助手席のあいだにつけられるドライブベッド”に新モデル登場！愛犬も家族の近くで景色が楽しめる♪家族水入らずで快適なドライブを満喫しませんか？

株式会社エムール運転席と助手席のあいだにつけられる ３WAYドライブベッド

寝室インテリアのEC事業を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）が運営する、愛犬愛猫専用寝具ブランド『エムールねどっこ』は、2025年10月6日より、犬との住まいアドバイザーが考えた『運転席と助手席のあいだにつけられる 3WAYドライブベッド』新モデル「着脱式ベルトタイプ」の一般販売を開始しました。オーナー様の近くでワンちゃんとのドライブを楽しく、快適にする3WAYドライブベッドです。

ドライブ・ベッド・バッグの３WAY仕様

３WAYスタイルで使えて便利

ドライブベッド・ふかふかベッド・持ち運べるバッグにも！これひとつで、ドライブも旅行も快適に。

運転席と助手席のあいだは、ワンちゃんの特等席！

快適性と安全性を両立

運転席と助手席のアームレストにピッタリ設置。運転席と助手席の間に愛犬のための特等席が手軽に実現。複数の固定バンドに滑り止め加工、飛び出し防止リードで愛犬の安全と快適を守ります。オーナー様のすぐそばで過ごせますので、窓から飛び出してしまう恐れも軽減。

※アームレストに固定バンドが2本以上取り付けられるかご確認の上、ご使用ください。

ゴムバンド、滑り止め、リードで安心・安全。※飛び出し防止リードは首輪ではなく、必ずハーネスにつけてご利用ください。

旅先ではくつろぎベッドに早変わり

寝心地も快適なクッション

アゴ置きに最適なフロントを開くとふわふわベッドスタイルに。車中泊やキャンプ、旅行先でのお昼寝マットとしても大活躍。ベッド底面には外せるふわふわクッション付きで、移動中も旅先も安心。

そのまま持ち運べるから、移動もらくらく

キャリーバッグにもなる

新モデル「着脱式ベルトタイプ」は、付属のキャリーベルトを付ければ肩掛けのキャリーバッグに変身。お出かけ用グッズや荷物を入れて持ち歩きにも便利。ドライブする車までの移動もらくらくに。

2タイプ・4色から選べる

2つのタイプがございます

ファミリーカーから高級車にもマッチする2タイプ・4カラーからお選びいただけます。

※従来モデルの合皮バッグ付きタイプの合皮カバー・ベルトはブラックです。

大切な家族を、いつも隣で安心に。

運転席と助手席のあいだにつけられる 3WAYドライブベッド

商品の詳細を見る :https://emoor.jp/products/kt-drivebed2

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/167_1_759bd7feea3d746387d26cb4cfbe8133.jpg?v=202510090957 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

寝室ブランドEMOORから生まれた愛犬愛猫寝具ブランド犬猫用寝具専門ブランド『エムールねどっこ』

”エムールneDOGko(ねどっこ)”は、「家族の一員であるパートナー(ペット)の健康寿命を伸ばす」そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。寝具家具に関する専門性と確かな生産背景をもとに、犬との住まいアドバイザー資格をもった開発担当者が全ての商品を一からデザインします。シニア犬コミュニティの皆様、獣医師などの専門家の支援をいただきながら、実用性の高い愛犬愛猫用のベッドや介護アイテムを企画提案しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://www.emoor.jp

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/