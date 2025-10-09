株式会社シャコウ主催 【48社・全28セッション、国内最大級BtoBの祭典｜AIで変わる現場に、本質から向き合う3日間】を開催いたします

株式会社シャコウ株式会社シャコウ主催 BtoB Sales Marketing Conference 2025

株式会社シャコウ（代表取締役：太田翔葵）は、BtoB企業48社が登壇する「AI時代で直面するBtoBビジネスの新たな課題を乗り越える」というコンセプトで、『BtoB Sales Marketing Conference 2025 AIで変わる現場に、本質から向き合う3日間』の開催をお知らせします。

開催の背景

生成AIは、BtoBビジネスの「当たり前」を過去のものにしました。顧客行動が大きく変容し、分断された組織や旧来の戦略が通用しなくなった今、ビジネスの根幹から変革が求められています。

施策の量が成果に繋がった時代は終わりました。これからは、「誰に、どのような価値を提供するのか」という事業の本質を深く追求し、それを的確に届ける企業だけが生き残ります。

本カンファレンスでは、この大きな転換期を勝ち抜くための答えを探ります。AI時代に求められる「戦略」「マーケティング」「セールス」の最新理論と実践を3日間に凝縮。変化を脅威ではなく機会と捉え、次なる成長の一歩を踏み出すためのインサイトを提供します。

注目のセッション

ソニーマーケティング × シャコウ1000億企業の開拓、成功事例ソニーマーケティング×シャコウで語るエンプラ攻略とは？

ソニーマーケティング土橋様をお呼びし、弊社シャコウとともに売上1000億企業の開拓をどう考え、進めたのかを深掘りしていきます。

シャコウ × To22BtoBマーケと企業価値向上ROICと成長性の最適なバランスをどう取るべきか

To22の野間様をお呼び、弊社シャコウとともに、企業価値向上に向けたBtoBマーケティングが果たす役割とROICと成長性への向き合い方を語ります。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119375/table/15_1_8e7355d5582e9cad22e4a6759d9e3332.jpg?v=202510090957 ]

プログラム（3Days・28セッション）

登壇企業一覧

株式会社シャコウ

株式会社パンハウス

株式会社デジタリフト

株式会社CINC

株式会社ガラパゴス

株式会社シーラベル

株式会社ラクス

カイロスマーケティング株式会社

ログリー株式会社

エッジテクノロジー株式会社（AIプロダクト事業部）

株式会社Kaizen Platform

株式会社みらいワークス

株式会社WACUL

株式会社EXIDEA

株式会社識学

株式会社To22

株式会社日本能率協会総合研究所

株式会社グロースソイル

株式会社EVERRISE

株式会社ファン・マーケティング

株式会社グランネット

クラウドサーカス株式会社

株式会社エスプール

DXO株式会社

株式会社マイナビ

アナグラム株式会社

株式会社Owl Data

株式会社電通コンサルティング

株式会社ベルシステム24

株式会社マツリカ

PLAINER株式会社

株式会社EXE Partnerz

株式会社OPTEMO

株式会社AdAI

株式会社CyberACE

株式会社Emooove

株式会社JTB

INTLOOP株式会社

Momentum株式会社

株式会社 TWOSTONE&Sons

株式会社マイクロアド

株式会社セラクCCC

主催

シャコウ ロゴ

株式会社 シャコウ

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3丁目9-10 KDC渋谷ビル 8階

設立 ：2022年2月2日

代表者 ：代表取締役社長 太田翔葵

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、メディア事業

URL ：https://shakou-inc.co.jp/

株式会社シャコウ 代表 太田翔葵

CEO

太田 翔葵

明治大学中退。2017年よりwebメディア事業の立ち上げ・BtoBtoC事業の事業責任者などスタートアップでの事業立ち上げを多数経験。2022年、BtoB事業に特化した伴走型グロースカンパニーである株式会社シャコウを設立し、代表取締役に就任。支援対象はスタートアップからエンタープライズまで幅広く、企業価値最大化を実現する事業戦略からThe Model・ABM型に根ざしたマーケティング・セールスDX支援を行う。

お問い合わせ

株式会社 シャコウ

担当：広報担当

Email：info@shakou-inc.co.jp