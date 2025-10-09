アメリカ発「PRAESIDUS（プレジダス）」新作腕時計 / 海に沈めたケース、砂を閉じ込めた文字盤、時の痕跡を刻んだ「D-Day 2025」コレクション発売

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)はファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore(エイチエムエスウォッチストア)」にて、アメリカ発の腕時計ブランド「PRAESIDUS（プレジダス）」が時と記憶を刻む、特別なタイムピース「D-Day 2025 コレクション」を発売する。





▼公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/

A-11 Utah Beach Sand MK2

A-11 Utah Beach Sand MK2

ノルマンディー上陸作戦から81周年を迎え、平和の記念として作られた特別なモデル。最大の特徴は、実際にユタ・ビーチから採取された砂を文字盤に封じ込めたダイヤル。上半分は砂がそのままインデックスとして現れ、下半分にはホワイトの蓄光インデックスを配置。ノルマンディー海岸線をかたどったカットアウトと、5つの上陸地点のマーキングが歴史の記憶を鮮明に刻みます。ケースバックには勇気を象徴するD-Dayの印象的なイメージを刻印。シリアルナンバー入りで、一本ごとに唯一無二の存在感を持たせています。

Utah Beach A-11 Bronze BrownUtah Beach A-11 Blue SteelNo：P-38-SDBZ-DBRAG \129,800(税込）No：P-38-SDBS-RBRAG \93,500(税込）

ケース素材 : ステンレススチール/CuAL8ブロンズ | ケース径: 38mm | ケース厚：12mm

防水：10ATM（100M)| ラグ幅: 20mm | 風防: ダブルドームアクリルガラス

ムーブメント: MIYOTA 9039自動巻き| パワーリザーブ: 41時間

Neptune-44

Neptune-44

歴史に「着想を得た」時計ではなく、歴史そのものを刻んだ時計。ユタ・ビーチ沖の海に沈めることで自然にエイジングされたケース。かつての牡蠣養殖手法を応用し、塩、太陽、砂に晒されることで、ケースは唯一無二の傷や色合いを宿します。これは人工的な加工ではなく、時と潮が刻んだ自然のパティーナです。文字盤はブラックとブラウンのエイジド仕上げで、インデックスも控えめにデザイン。ケースと文字盤が一体となり、荒波の記憶を伝える特別な一本となっています。

Neptune 44 - BlackNeptune 44 - PatinaNo ：P-38-PAT-MBV-DBRSG \95,700(税込）No ：P-38-PAT-MBRV-DBRSG \95,700(税込）

ケース素材 : ステンレススチール | ケース径: 38mm | ケース厚：12.5mm

防水：10ATM（100M)| ラグ幅: 209mm | 風防: ダブルドームサファイアガラス

ムーブメント: MIYOTA 9039 自動巻き| パワーリザーブ: 42時間

Rec Spec

Rec Spec

軍用時計の精神を現代に受け継ぐコレクション。38mmのグレード2チタンケースに、4時位置の統合リューズ、NH36自動巻ムーブメントを搭載し、42時間のパワーリザーブとデイデイト表示を備えた堅牢な設計。軽量で実用的なつくりは、過酷な環境でも頼れる相棒。

Rec Spec Titanium Version NylonRec Spec Titanium Version CNo ：P-38-RSTI-MDG-KHNK1 \66,000(税込）No ：P-38-RSTI-DTGY-BTRK1 \66,000(税込）

ケース素材 : ステンレススチール | ケース径: 38mm | ケース厚：12.5mm

防水：5ATM| ラグ幅: 20mm | 風防: K1ミネラルガラス/反射防止サファイアコーティング

ムーブメント: SEIKO NH36 自動巻き| パワーリザーブ: 41時間

PRAESIDUSの時計づくり

単なる復刻や再現ではなく「時を超えて語り継ぐ物語」を大切にしている。ひとつひとつのモデルには、かつての兵士たちが歩んだ歴史、そこから芽生えた平和への祈り、そして次の世代へつなぐ希望が込められている。過去に敬意を払いながらも、未来を見据えた時計。それが１本の時計を通して、歴史を知り、平和を想い、そして永く愛用できる存在であることを目指している。

2025年10月11日（土）より、エイチエムエスウォッチストア表参道で先行発売後、10月14日（火）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて発売開始する。



▼公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/



▼お客様お問い合わせ先

店名: エイチエムエスウォッチストア表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321