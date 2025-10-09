レジュ株式会社

2025年10月８ 日

レジュ株式会社

レジュ株式会社、iPS細胞培養上清液に関する幅広い特許権を取得 ～特許権に基づいたOEMモデルにより、顧客企業の化粧品・育毛・美容分野の事業展開を支援～

レジュ株式会社（本社：東京都、CEO：神谷友里江）は、iPS細胞培養上清液に関する国内外での幅広い特許権を取得しました。これらの特許に基づき、スキンケア・ボディケア・ヘアケアの幅広い領域の製品に関し、グローバルマーケットを対象に特許の実施許諾を伴うOEMモデルの提供を正式に開始いたしました。特許ライセンス交渉が必要となるなど複雑なプロセスがiPS細胞培養上清液活用のハードルでもありましたが、レジュのOEMなら弊社の所有するiPS細胞培養上清液関連特許権についてのライセンス交渉は不要なため、迅速な事業化が可能です。

このたび独占実施権を取得した複数の特許は、iPS細胞の元となる細胞の種類や製造方法、さらには自家・他家の区別を問わず、iPS細胞培養上清を含む化粧品・育毛剤・養毛剤・美容商品を幅広くカバーするものであり、パートナー企業が安心して製品開発・販売を行える法的枠組みを提供いたします。

これまで、iPS細胞培養上清を用いた製品を幅広くカバーする特許はなく、その権利関係は曖昧で、業界全体に法的・事業的な不確実性が存在していました。この度レジュが取得した特許権はこの曖昧さを解消するもので、レジュはこの顧客企業の不安を解消すべく特許実施許諾を明示したOEM契約モデルを構築、OEM費用に特許技術のライセンス料を含めることで、追加契約不要・簡易なライセンス形式での提供を実現しました。

■ 科学的支援体制と品質保証

レジュには、iPS細胞研究の専門家が多数在籍しており、製品開発において科学的エビデンスに基づいたデータ提供と技術支援を行っています。さらに、iPSFの作成には高品質のiPS細胞を用い、厳格な管理体制のもとで製造されており、OEMパートナー企業に対しても高い品質保証を提供します。

■ 取得特許権

-国内出願：６件

-海外出願：６件

レジュ社について

iPS細胞でロンジェビティの実現を目指すレジュは、iPS細胞に着目し、この技術が人生１００年時代における真の健康と若々しさに繋げられる技術であることを確信し、「身体の中も外面も若々しく」を目標に研究開発を重ね、iPSF（iPSファクター）の開発に成功しました。レジュはサイエンスやエビデンスを大切にした科学的アプローチで人々の健康長寿・美容に貢献し続けることを目指しています。

代表者 CEO 神谷友里江

事業内容 iPSF（iPSファクター）を活用した美容・健康商品およびサービスの提供

