ローカルから広告の常識をアップデート！「広告を、纏う。」文化が、街に広がる。
株式会社ツタイロ（大分県大分市）が、設立5周年をきっかけに、広告の“見られ方”を再設計するプロジェクト「広告を、纏う。」をはじめました。プロジェクトのキービジュアルを布へ印刷し、Tシャツに縫い付け、名の通り「纏う。」手法に。新たな定義を発信すると同時に、誰もが楽しめるキャンペーンにも展開。タイアップした店舗スタッフの"着用"と"SNS"を通じて拡散。
広告を「見るもの」から、身につけて楽しむ「纏うもの」へ。そんな新しい広告のかたちを提案します。
「広告を、纏う。」キービジュアル。
企画背景
ツタイロはローカルを舞台に、さまざまな媒体を通して、企業の魅力を伝えてきました。
そして今回、広告を「見るもの」から「纏うもの」へ。
人々の生活に近い"Tシャツ"を媒体に、より楽しく、もっと自由に、さらに寄り添う形へと変えていく試みです。
広告本来の持つ力と、身近に寄り添う瞬間を合わせることで、広告に込められた企業の想いが、普段とは違った伝わり方になり、受け取った人の人生を少しでも変える"ツール"になりうる。
そんな考えから本企画が生まれました。
「広告を、纏う。」が、街に広がる。 気軽に楽しめるキャンペーンとして開催。
このプロジェクトに賛同いただいた地元の飲食店・カフェ・美容室などとタイアップが実現。
期間限定で、"広告を纏った"店舗スタッフが一緒に盛り上げてくれることで、誰でも気軽に参加できるキャンペーンとしてもお楽しみいただけます。
キャンペーン期間
2025年10月11日（土）～19日（日）
キャンペーン内容
・期間限定で「広告を、纏う。」Tシャツを店舗スタッフが着用
・Tシャツに縫い付けた布で作成したポスターやフライヤーも店内へディスプレイ
・抽選で1万円相当のクーポンをプレゼント
対象店舗
ultrabeam / trico（大分市府内町）
@trico.oita(https://www.instagram.com/trico.oita/)
CHK! DOUGHNUTS（大分市生石港町）
@chk_doughnuts(https://www.instagram.com/chk_doughnuts/)
10 COFFEE BREWERS（大分市中央町）
@ten_coffee.oita(https://www.instagram.com/ten_coffee.oita/)
10 COFFEE BREWERS beppu（別府市中央町）
@ten_coffee.beppu(https://www.instagram.com/ten_coffee.beppu/)
GIN & LEMONフッド（別府市元町）
@hood.ltd(https://www.instagram.com/hood.ltd/)
参加方法
1 @tsutairo_inc(https://www.instagram.com/tsutairo_inc/) をフォロー
2 広告を纏うお店へ行って「広告を、纏う。」の広告（Tシャツ／フライヤー／ポスター）を撮影
3 撮影した広告の写真＋店名をDM
4 抽選でそのお店の“1万円相当のクーポン”をプレゼント
※当選者のみ@tsutairo_inc(https://www.instagram.com/tsutairo_inc/)からDMでお伝えいたします。
※広告の撮影のみを目的とした来店はお控えください
今後も継続することで、広告を"より楽しい"ものへ。
ツタイロの目的は、「広告を楽しく」することです。今回のプロジェクトを継続して行うことで、新たな広告文化を根付かせることはもちろん、「広告を、纏う。」をきっかけに、他企業への導入・プロデュースも視野に入れ、将来的には導入企業を一堂に集めた展示会の開催も視野に入れています。
「広告を楽しく」することで、街の景色を変え、広告の捉え方を変え、企業と人々の関係をより強固なものに変えていく。より多くの人が、日常に溢れる広告に魅力を感じてもらえればと考えています。
株式会社ツタイロについて
株式会社ツタイロは、企業の魅力や価値を、あらゆる手法を駆使して社会へ発信します。
広告をコミュニケーションとして考え、変化する社会に、挑み続ける勇気と楽しむ遊び心で広告づくりを行なっています。
住所：〒870-0117 大分市大字南 94 番地 アンビシャス高田I 105 号
設立：2020年3月2日
代表者：後藤 誠司
事業内容：広告制作／プロモーション・マーケティング ほか
URL：https://tsutairo.biz/
本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ツタイロ 担当：岡本 明大
E-mail：info@tsutairo.biz
Instagram：@tsutairo_inc(https://www.instagram.com/tsutairo_inc/)
