『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「It′s (k)not lov?」10月9日(木)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」を2025年10月9日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！



不器用な想いは、絡まっていくだけ。「ねえ、どこまで本気？」


しっとりとした大人の恋愛を描くR&Bポップ。



アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『B・O・W』が贈る、メロウでセクシーなR&Bにご期待ください♪



SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」配信


https://bio.to/9fiF8P



SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」MV


https://youtu.be/xXyqwTM0V8I



詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！



■配信リリース情報

2025年10月9日（木）配信


B・O・W「It's (k)not lov?」あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG



作詞：松井 洋平


作曲：katsuki.CF & サイトウ リョースケ & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)


編曲：TARO MIZOTE & サイトウ リョースケ (Relic Lyric, inc.)



【収録内容】


01.It's (k)not lov?


02.It's (k)not lov? (Instrumental)



【B・O・W】


礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、HiMERU (CV：笠間 淳)、蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)



(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars