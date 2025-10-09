『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「It′s (k)not lov?」10月9日(木)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」を2025年10月9日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
不器用な想いは、絡まっていくだけ。「ねえ、どこまで本気？」
しっとりとした大人の恋愛を描くR&Bポップ。
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『B・O・W』が贈る、メロウでセクシーなR&Bにご期待ください♪
SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」配信
https://bio.to/9fiF8P
SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」MV
https://youtu.be/xXyqwTM0V8I
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xXyqwTM0V8I ]
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年10月9日（木）配信
B・O・W「It's (k)not lov?」あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
作詞：松井 洋平
作曲：katsuki.CF & サイトウ リョースケ & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)
編曲：TARO MIZOTE & サイトウ リョースケ (Relic Lyric, inc.)
【収録内容】
01.It's (k)not lov?
02.It's (k)not lov? (Instrumental)
【B・O・W】
礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、HiMERU (CV：笠間 淳)、蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars