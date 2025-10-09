『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「It′s (k)not lov?」10月9日(木)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」を2025年10月9日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

不器用な想いは、絡まっていくだけ。「ねえ、どこまで本気？」

しっとりとした大人の恋愛を描くR&Bポップ。

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『B・O・W』が贈る、メロウでセクシーなR&Bにご期待ください♪

SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」配信

https://bio.to/9fiF8P

SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」MV

https://youtu.be/xXyqwTM0V8I

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xXyqwTM0V8I ]

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年10月9日（木）配信

B・O・W「It's (k)not lov?」あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

作詞：松井 洋平

作曲：katsuki.CF & サイトウ リョースケ & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)

編曲：TARO MIZOTE & サイトウ リョースケ (Relic Lyric, inc.)

【収録内容】

01.It's (k)not lov?

02.It's (k)not lov? (Instrumental)

【B・O・W】

礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、HiMERU (CV：笠間 淳)、蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars