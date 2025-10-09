【岡山大学】令和8年4月1日採用予定者「岡山大学職員の内定式」を開催しました

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年10月1日に、令和8年4月1日採用予定者の内定式を本学津島キャンパスの本部棟で開催しました。



事務職員の内定者計9人が出席し、小代哲也理事（財務・施設担当）・事務総長から一人ひとり内定通知書を受け取りました。その後、今年度すでに採用している職員を含め、計19人で懇談を行い、小代理事・事務総長と意見交換を行いました。

参加した内定者は「4月から岡山大学の一員であるという意識をしっかりと持って精一杯仕事に取り組みたい」など、今後の抱負を述べました。閉会後は同期と懇談し仲を深めるとともに、大学職員となる自覚を新たにしていました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と新たな仲間たちの活動にご期待ください。

小代理事・事務総長による講話

今後の抱負を述べる内定者

◆参 考

