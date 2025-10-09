発表！子供と体験したい「10月の季節行事＆風習ランキング」圧倒的1位は「ハロウィン」2位は「芸術の秋」を感じるあの体験！／いこーよファミリーラボ調査

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「子育て世帯が10月に体験したい季節行事＆風習(https://iko-yo.net/articles/19601)」の調査・分析を行いました。

＜トピックス＞

▶1位：ハロウィン

▶2位：アート体験

▶3位：中秋の名月

▶まとめ

（本リリースは「子育て世帯が10月に体験したい季節行事＆風習(https://iko-yo.net/articles/19601)」を一部抜粋して作成しています。全文はこちら(https://iko-yo.net/articles/19601)）

1位：【10月31日】ハロウィンイベントに参加したり、ハロウィンをおうちで楽しむ 52.60%

年々定着し、10月の風物詩となっているハロウィンが堂々の1位に。8月に行ったハロウィンについての調査では、約7割が「ハロウィン」を楽しむ予定と答えていたものの、ハロウィンを1カ月後にひかえた今回の9月の調査では約5割となりました。それでも半数以上の子育て世帯では楽しむ予定と回答しており、ハロウィンが子育て世帯に根付ている様子がうかがえます。

楽しみ方としては、8月のハロウィンの過ごし方調査(https://iko-yo.net/articles/19202)と同様に、おでかけはもちろんおうちでも楽しみたいという回答がみられました。

過ごし方のフリー回答は本調査(https://iko-yo.net/articles/19601)とハロウィンの過ごし方調査(https://iko-yo.net/articles/19202)をご覧ください

2位：芸術の秋にちなんで美術館やアートフェアへ出かけたり、絵画・工作・クラフト体験をイベントや自宅で楽しむ 30.50%

「芸術の秋」にちなんだおでかけは2位にランクイン。アートフェアや美術館へのおでかけに加え、家庭での絵画・工作・クラフト体験など、“創作”を通じた親子のふれあいが支持されました。

過ごし方のフリー回答は本調査(https://iko-yo.net/articles/19601)をご覧ください

3位：【10月6日】中秋の名月を楽しむ 29.90%

10月6日の中秋の名月も、多くの家族が楽しみにしているイベントのひとつ。ベランダや公園でお月見をしたり、月にちなんだ絵本を読むなど、自然や季節を感じる穏やかな時間を大切にする家庭が目立ちました。

過ごし方のフリー回答および、4位から10位については本調査(https://iko-yo.net/articles/19601)をご覧ください

「イベント消費」から「体験価値」へ──季節行事に子育て世帯が感じる楽しさの意味の変化

アンケートコメントには、季節行事を通じて「子どもの成長を感じた」「一緒に過ごす時間がうれしかった」といった声が多く寄せられました。そこには季節行事に参加した楽しさに加えて、準備や過程、帰宅後の家庭でのやりとりそのものも体験価値が高いものとして感じている様子がうかがえます。

「地域×家庭の“ゆるやかな接続”」が、豊かな家族の体験につながる

また、ハロウィンをはじめ、収穫祭やアートフェス・スポーツイベントなどのイベントでは、小さな子供のいる子育て世帯は、自宅近くで行われる催しに参加する傾向が見られます。

また、リンゴ狩りやミカン狩りなどのおでかけ先で収穫したものを持ち帰ったり、体験したことを帰宅してからも子供が楽しそうにしている様子を楽しむ傾向も見られます。

そのような点からも、おでかけとおうち時間を柔軟に組み合わせ、おでかけ先はもちろん、日常生活の中でも季節を楽しむ子育て世帯のライフスタイル傾向は、今後もすすんでいくと考えられます。



【調査概要】

■「いこーよ」とは？

- 調査方法：インターネットアンケート- 調査地域：全国- 対象者：「いこーよ」会員- 調査期間：2025年9月- サンプル数：344※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/19601）を記載ください。

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

【季節の行事いこーよファミリーラボ調査2025】

【公式】いこーよファミリーラボ :https://iko-yo.net/articles/17249（https://iko-yo.net/articles/17249）

▶発表！子供喜ぶ8月の季節行事＆風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/18393）(https://iko-yo.net/articles/18393)

▶︎発表！子供喜ぶ7月の季節行事&風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/17883）(https://iko-yo.net/articles/17883)

▶発表！子供喜ぶ6月の季節行事&風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/16855）(https://iko-yo.net/articles/16855)

▶発表！父の日のプレゼントベスト10（https://iko-yo.net/articles/16982）(https://iko-yo.net/articles/16982)

▶発表！母の日プレゼントベスト10!（https://iko-yo.net/articles/16547）(https://iko-yo.net/articles/16547)

▶【こどもの日調査】五月人形&こいのぼり"半数が購入せず（https://iko-yo.net/articles/16512）(https://iko-yo.net/articles/16512)

【子育て世帯のライフスタイルいこーよファミリーラボ調査2025】

▶発表!ハロウィン過ごし方ランキング2025 2位インテリア1位は？（https://iko-yo.net/articles/19202）(https://iko-yo.net/articles/19202)

▶自由研究のAI利用「すすめる」保護者約1割 半分手伝う約7割（https://iko-yo.net/articles/19059）(https://iko-yo.net/articles/19059)

▶【子供の誕生日調査】「おでかけしてお祝い」も主流に 約7割「友達を招待する誕生会」は少数派 誕生日特典にも注目集まる（https://iko-yo.net/articles/18665）(https://iko-yo.net/articles/18665)

▶発表！猛暑の夏休み「おうち時間の過ごし方ランキング2025」（https://iko-yo.net/articles/18029）(https://iko-yo.net/articles/18029)

▶︎発表！赤ちゃんと夏のおでかけ人気スポット＆設備ランキング（https://iko-yo.net/articles/17795）(https://iko-yo.net/articles/17795)

▶今夏・猛暑で7割が外出先変更！熱中症グッズランキング1位を発表（https://iko-yo.net/articles/17731）(https://iko-yo.net/articles/17731)

▶ママパパの声！7月に何買う？1位子供用おもちゃ2位水遊びグッズ（https://iko-yo.net/articles/17386）(https://iko-yo.net/articles/17386)

▶発表！子育て世帯が利用する「旅行パッケージツアー会社ランキング（https://iko-yo.net/articles/17247）(https://iko-yo.net/articles/17247)

▶発表！子育て世帯のメインクレジットカードランキング（https://iko-yo.net/articles/17097）(https://iko-yo.net/articles/17097)

▶発表！子供のスマホデビュー年齢BEST10（https://iko-yo.net/articles/16700）(https://iko-yo.net/articles/16700)

▶「万博」行く？いかない？関西[行く]過半数超え（https://iko-yo.net/articles/16029）(https://iko-yo.net/articles/16029)

▶「民泊」子育て世帯に増加の兆し[また利用したい]9割超（https://iko-yo.net/articles/15959）(https://iko-yo.net/articles/15959)

▶発表！子供が好きな回転寿司チェーンBEST10|1位、はま寿司1位（https://iko-yo.net/articles/15677）(https://iko-yo.net/articles/15677)

▶保護者の7割が金融教育（マネー教育）不足を後悔（https://iko-yo.net/articles/14900）(https://iko-yo.net/articles/14900)

秋のキッズイベント特集2025

一覧：いこーよファミリーラボ調査データ :https://iko-yo.net/articles/ranking?tag=%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%9Cいこーよ秋のキッズイベント特集2025

涼しく過ごしやすい秋は家族とのおでかけを満喫したい季節！ アウトドアはもちろん人気の味覚狩りや紅葉スポット、グルメフェスなどの秋イベントなど、秋ならではの情報を紹介しています。遊びに行く場所に悩んだら人気ランキングもチェック！

いこーよイルミネーション特集2025

秋のキッズイベント特集2025 :https://iko-yo.net/articles/18636（秋のキッズイベント特集）https://iko-yo.net/articles/18636

イルミネーションを見ながら遊べる遊園地・テーマパーク、赤ちゃんも安心の屋内イルミネーション施設、子連れにうれしい無料スポットなど、家族で楽しめるイルミネーションスポットを徹底紹介！ 点灯式情報も要チェック！

いこーよハロウィンイベント特集2025

イルミネーション＆点灯式特集 :https://iko-yo.net/topics/illuminationhttps://iko-yo.net/topics/illumination

2025年のハロウィンは10月31日の木曜日。直前の土日などを中心に、全国各地でさまざまなハロウィンイベントの開催が予定されています。ハロウィン特集では、最新のハロウィンパレード情報からハロウィンの手作り体験など、子供と一緒に楽しめるイベントをまとめて紹介します！

親子向けハロウィンイベント特集2025 :https://iko-yo.net/topics/halloween親子向けハロウィンイベント（https://iko-yo.net/topics/halloween）