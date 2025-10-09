「相模原求人ドットコム」がプレリリース― 採用コンサルティング会社が立ち上げた企業と求職者をつなぐ、求人メディア ―

株式会社Talenco

「相模原求人ドットコム」は、相模原に特化した求人情報を集約・掲載するWebサービスです。相模原のハローワーク情報やローカルメディアに埋もれがちな求人を見やすく整理し、誰でも簡単にアクセスできるようにしました。

従来の求人サイトでは大都市圏の求人が中心でしたが、「相模原求人ドットコム」は地元で働きたい人、地元の人材を求める企業の双方にとって使いやすい設計です。。

■開発背景

運営会社(株式会社Talenco)の代表は相模原で生まれ育ちました。

「地元に何か恩返しがしたい」──その気持ちが出発点でした。

そして今は、相模原をもっと人が集まり、活気のある街へと育てていきたいという目標を持つようになりました。

現在、採用コンサルタントとして多くの企業の人材課題に向き合う日々を過ごしています。採用の現場には、予算や知名度の壁に直面しながらも、地元で真剣に働き手を求める企業がたくさんあります。特に相模原のような地方都市では、「そもそも情報が届かない」「求人が見つけづらい」といった構造的な課題が根強く残っています。

そこで私は、"コンサルティングという枠を超えて、もっと多くの地元企業に貢献したい"と考えるようになりました。その想いの延長線上で立ち上げたのが、相模原エリアに特化した求人情報サイトです。

地元企業と地域で働きたい人たちを、よりシンプルにつなぐ。

このサイトを通じて、相模原で働く魅力を可視化し、ひとりでも多くの人がこの街に関心を持ち、関わってくれることを願っています。

本リリースに先立ち、開発に至った経緯と想いを、ぜひご理解いただければ幸いです。

■今後の展開

◆他求人媒体との提携強化

・今後は、地域企業と求職者の接点をさらに広げるため、他の求人媒体との連携も積極的に進めてまいります。2025年内には5媒体との連携を目指し、情報の拡散力と掲載企業の露出機会を高めていく予定です。

これにより、相模原で働きたい方がより多様なチャネルから求人情報にアクセスできる環境を整え、企業側にとっても“採用しやすい土壌”の構築を目指します。





◆プレリリース期間中の特別施策

本サイトの立ち上げにあたり、より多くの地域企業の声を反映し、実用性の高いサービスへと育てていくために、プレリリース期間中（開始より3ヶ月間）はすべての求人掲載を無料とさせていただきます。

相模原に根ざした企業様に気軽にご利用いただき、まずは“知ってもらうこと”“見つけてもらうこと”の第一歩を後押ししたいと考えています。

【製品概要】

名称： 相模原求人ドットコム

発売日： ２０２５年10月9日

価格： プレリリース3ヵ月間無料(自動更新・追加費用は発生しません)

製品に関するお問い合わせ先： https://sagamihara-kyujin.com/

メールアドレスadministrator@talenco.jp

【会社概要】

社名： 株式会社Taleno

代表： 代表取締役 佐々木 純平

本社所在地： 〒252-0143神奈川県相模原市緑区橋本３丁目２７－６

URL： https://talenco.jp/

設立年： 2024年7月

資本金： 400000円

従業員数： 6人

事業内容： https://talenco.jp/