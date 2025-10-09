チョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAラリージャパン応援隊長」に就任！FIA世界ラリー選手権『フォーラムエイト・ラリージャパン2025』を「ABEMA」で無料生中継

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月6日（木）から9日（日）の4日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される、世界最高峰のモータースポーツ『FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025』を無料生中継いたします。

このたび、大会中継を盛り上げる「ABEMAラリージャパン応援隊長」に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が決定しました。

世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、1973年の創設以来、半世紀にわたり開催されている世界最高峰のスプリントラリーです。交通が遮断された一般道を舞台に、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ（SS）」によって構成され、ターマック（舗装路）、グラベル（未舗装路）など多様な路面でドライバーとコ・ドライバーが二人一組で挑みます。

日本で行われる「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」は、4年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施。豊田市街地を全開走行する「豊田市スーパースペシャルステージ（SSS）」や、四季桜で有名な小原地区を駆け抜ける「小原スペシャルステージ（SS）」など新コースも登場します。合計11か所20本のステージで争われ、初日の「鞍ケ池公園SSS」から最終日の「三河湖パワーステージ」まで、全SSの積算タイムで勝敗を決定。最終日には豊田スタジアムでセレモニアルフィニッシュが行われます。

「体感するラリー」をテーマに新たな魅力を届ける『フォーラムエイト・ラリージャパン2025』。チョコレートプラネット・長田庄平が「ABEMAラリージャパン応援隊長」として大会を盛り上げる様子とともに、世界最高峰のラリー選手権をぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平 就任コメント

このたび、ラリージャパンの応援隊長に就任することになり、本当に嬉しく、そして光栄に思っています。小さい頃から車やラリーに憧れてきましたが、実際に生で観るのは今回が初めてです。世界トップクラスのマシンを間近で見られることに、とてもワクワクしています。

ラリーの魅力は、公道を信じられないスピードで駆け抜ける迫力です。普段は味わえない爽快感を、会場でぜひ体感してほしいです。ラリーファンの方はもちろん、まだラリーを知らない方にも、一緒に1から楽しんでもらえたらと思います。初心者の方も大歓迎です。

僕自身、車が大好きで、プライベートでも複数台を所有しています。そんな自分がアンバサダーを務められるのは大変光栄ですし、この機会にモータースポーツの楽しさを広めたいと考えています。ラリージャパンを通して、たくさんの方に笑顔になっていただけるよう、全力で応援していきます。

■『フォーラムエイト・ラリージャパン2025』 概要

放送日時：2025年11月6日（木）～11月9日（日）

放送URL：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

