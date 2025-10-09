先行カット2点追加公開　グラビアレジェンド・磯山さやかデビュー25周年写真集「余韻」のカバーカットが決定！

株式会社講談社

バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか(41)。

デビュー25 周年を記念した最新写真集「余韻」を10 月 22 日(水)にリリース、12 月 5 日(金)には同写真集にグラビアヒストリーPHOTOBOOKやアクリルフィギュアスタンドなど、5 つのプレムアム付録がついた豪華版を講談社より発売いたします。この最新写真集「余韻」のカバーカットが決定しました。

■デビュー25周年を迎えた、最高に魅力的な“マシュマロボディ”

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを写真に収めたデビュー25周年写真集「余韻」。

そのカバーカットは、彼女の代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力を最大限引き出した一枚。ケアンズ郊外の緑に囲まれた邸宅のテラスで撮影しました。デッキチェアにもたれたグラビアレジェンド・磯山さやかの、リラックスして無防備な姿に思わず引き込まれます。

またカバー裏カットは、ケアンズのマーケットで撮影した、とっておきのスマイルショットです。

写真集発売記念イベントの開催も決定！

10月25日（土）12時～、六本木 蔦屋書店 2階SHARE LOUNGE内イベントスペースで開催される。

なお、公式X(＠isoyama25th(https://x.com/isoyama25th))で写真集の最新情報や、ロケ中の写真&動画を配信中！

【プロフィール】

磯山さやか(いそやま・さやか)。

1983 年10 月23 日生まれ。茨城県出身。

2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。

【書籍概要】

■タイトル：磯山さやかデビュー25周年写真集「余韻」

■発行：講談社

■発売日：2025年10月22日（水）

■価格：3630円（税込）

■ISBN13：978-4-06-541030-1

